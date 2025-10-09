Кровь, судьба и время - Bandai Namco представила сюжетный трейлер Code Vein 2

Bandai Namco опубликовала четырехминутный сюжетный трейлер Code Vein II, подтвердив дату выхода — 30 января 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series и PC через Steam. Новая часть экшен-RPG обещает стать масштабным продолжением истории о мире, где человечество и Ревенанты сражаются за выживание на руинах погибшей цивилизации.

События Code Vein II разворачиваются в будущем, когда таинственная угроза по имени Luna Rapacis обращает Ревенантов в безумных монстров — Ужасов. Игрок возьмёт на себя роль охотника на Ревенантов, ведомого загадочной девушкой Лу, способной путешествовать во времени, чтобы изменить ход истории. Вместе они будут вмешиваться в ключевые события прошлого, спасая мир от окончательного коллапса.

Разработчики обещают насыщенное приключение, охватывающее две временные эпохи. Решения игрока окажут прямое влияние на судьбы героев, а динамичная боевая система потребует мастерства и тактики. Как и прежде, кровь врагов станет источником силы — её можно использовать для открытия способностей, усиления оружия и адаптации стиля боя под собственные предпочтения.

Игроков ждут союзники-партнёры с уникальными навыками и личными историями, а также напряжённые сражения с безжалостными противниками и эпическими боссами. Code Vein II обещает не только продолжить мрачную эстетику оригинала, но и предложить эмоциональный, многослойный сюжет о времени, утрате и спасении мира, где даже капля крови может изменить судьбу.