На ПК и консолях вышел ролевой экшен Code Vein 2

Состоялся глобальный релиз ролевого экшена Code Vein 2 от Bandai Namco. Игра доступна на ПК и консолях с текстовым переводом на русский язык. Стоимость базового издания в Steam составляет внушительные 4999 рублей.
Пиковый онлайн новинки в Steam на текущий момент не достиг даже 9 тыс. игроков, хотя владельцы расширенных изданий начали играть на три дня раньше. Отзывы «смешанные» — пользователи критикуют оптимизацию, слабую графику и «деревянную боевку».
Code Vein 2 продолжает сюжет первой части. После глобальной катастрофы и экспериментов правительства появились бессмертные бойцы-вампиры, одним из которых игрок управлял ранее. В сиквеле эти существа превращаются в чудовищ — ужасов.
Протагонист охотится на бывших защитников человечества, а вместе с девушкой Лу, способной управлять временем, пытается предотвратить новую катастрофу. Еще возможны встречи с персонажами из оригинальной игры.
Code Vein 2 доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. В январе 2027 года для игры выпустят платное дополнение под названием Mask of Idris. Его сюжет развернется в разрыве во времени. Игроков ждут новые союзники, локации, а также враги.
