Новые патчи для Code Vein 2 значительно облегчили игру

Студия Bandai Namco Entertainment выпустила крупные обновления для своего экшн-RPG Code Vein 2, которые вносят значительные коррективы в баланс сложности. Релиз игры, состоявшийся в конце января 2026 года, сопровождался неоднозначными отзывами: проект, анонсированный на Summer Game Fest 2025, получил лишь около 60% положительных рецензий в Steam. Поклонники жанра Soulslike, вдохновленного серией Dark Souls, раскритиковали сиквел за неотзывчивое управление, "нечестные" хитбоксы и чрезмерно высокий порог вхождения по сравнению с оригиналом 2019 года.

Теперь, с выходом патчей версии 1.0.4 и 1.0.5, разработчики пошли на уступки. Обновления призваны сделать игру более доступной как для новичков, так и для ветеранов, разочаровавшихся в сложности. Изменения затронули практически все аспекты боевой системы: скорость уворотов, защиты, применения магии и последующих атак была значительно увеличена, а время бездействия после получения урона или использования предметов - сокращено.

Главные изменения коснулись боссов. Противники теперь атакуют реже и теряют равновесие гораздо быстрее, что дает игрокам больше возможностей для контратак. Кроме того, разработчики добавили больше монументов воскрешения (аналогов костров), упростили механику срыва вражеской защиты и уменьшили время неуязвимости поверженных врагов, позволяя добивать их эффективнее.

В Bandai Namco подчеркивают, что это лишь первый шаг. Уже во второй половине марта выйдет следующее обновление, которое снизит нагрузку на физическую модель при появлении врагов и устранит неприятные статтеры во время исследования локаций. Разработчики планируют и дальше оптимизировать игру, чтобы избавить ее от технических проблем, с которыми столкнулись пользователи после релиза.

Таким образом, Code Vein 2, повторив судьбу первой части, проходит через болезненный этап послерeлизной доработки. Смягчение сложности, по мнению издателя, должно не только вернуть покинувших игру фанатов, но и привлечь новую аудиторию, которую отпугивала суровость сиквела. Время покажет, смогут ли эти уступки исправить репутацию проекта, который многие критики уже окрестили самым спорным соулслайком года.