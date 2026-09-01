Новые подробности обновления 2.0 и DLC "Маска Идриса" для Code Vein 2: сюжетный режим, испытания и аниме-шейдеры

Продюсер Code Vein 2 Кэйта Иидзука и режиссер Хироси Есимура представили новые подробности бесплатного обновления 2.0 и расширения "Маска Идриса". DLC и бесплатное обновление до версии 2.0 выйдут 9 сентября. Владельцам Deluxe Edition, Ultimate Edition или Deluxe Content Set не нужно ничего докупать - дополнение уже включено. Разработчики извинились за ожидание и попросили немного подождать.

Действие дополнения разворачивается в новой локации - Заброшенном мире. Это место, где из-за исторических аномалий возникают "пустоты" - целые пространства, вычеркнутые из реальности. Заброшенный мир представляет собой скопление временных разрывов, которые по неизвестной причине продолжают расширяться, угрожая миру главного героя.

Центральный сюжет посвящен Валентину, который вместе с сестрой Лив и альтернативной версией Лу противостоит новой угрозе. В DLC игроков ждут драматичные события, исследование новых зон, а также новое оружие, заклинания и Джейлы с уникальными способностями, которых не было в базовой игре. Они пригодятся, чтобы одолеть более сильных противников.

Для запуска DLC необходимо иметь сохранение, в котором хотя бы раз была достигнута соответствующая концовка. При повторном прохождении на том же сейве начинать дополнение можно будет раньше - после выполнения квеста Валентина, без необходимости снова добиваться финала.

После завершения DLC откроются альтернативные цветовые версии напарников. Вы сможете призвать 14 персонажей (включая новых из дополнения) в костюмах с другой расцветкой. Эти версии доступны в любое время и сохраняются при переносе сохранения в новую игру.

Патч версии 2.0 добавит семь ключевых нововведений:

Эпоха историй - пост-игровой контент, позволяющий исследовать мир вместе с напарником. Для каждого компаньона добавлены короткие новые эпизоды (реализация частых просьб игроков по итогам опросов). Испытания - возможность повторно сражаться с боссами, которых раньше нельзя было вызвать заново. Режим разделен на этапы с серией сражений. За победы выдаются награды, которые можно обменять на более 90 новых элементов кастомизации персонажа, вдохновлённых дизайном боссов и врагов. Йога теперь доступна в качестве напарника. Она сражается двуручным мечом в одной руке и использует разнообразные магические техники. Cюжетный режим - в настройках можно повысить характеристики, чтобы облегчить бои с боссами и исследование. Режим включается и отключается в любой момент. Разработчики рекомендуют его тем, кто посчитал игру слишком сложной. Шейдеры персонажей - в графических настройках появился фильтр с переключением между Original и Legacy. Он придает героям аниме-стиль, напоминающий предыдущую игру, и меняет впечатление от исследования и кат-сцен. Улучшения фоторежима - значительно расширен диапазон регулировки дистанции между персонажами, добавлены новые композиции. Можно размещать мотоциклы как летающие объекты, а также появились более 30 новых поз и более 20 новых рамок. Разработчики советуют использовать новые элементы кастомизации и шейдеры для эффектных снимков. Музыкальный автомат в Магмелле - теперь можно слушать часть саундтреков из серий Code Vein, Code Vein 2 и God Eater (знакомый автомат из предыдущей игры).

Обновление Версии 2.0 позволит глубже погрузиться в мир Code Vein 2. Разработчики просят тех, кто еще не добрался до нужной концовки, воспользоваться сюжетным режимом, чтобы комфортно подготовиться к релизу DLC.