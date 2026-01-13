Новый трейлер Code Vein 2 подробно показал сюжет и боевую систему

Bandai Namco опубликовала девятиминутный обзорный трейлер Code Vein II, подробно раскрывающий ключевые элементы сюжета и геймплея продолжения экшен-RPG. Игра перенесёт игроков в мрачное будущее, где последние остатки человечества и Ревенанты пытаются выжить на грани полного коллапса.

По сюжету внезапное появление Луны Рапачис привело к тому, что Ревенанты утратили разум и превратились в чудовищных Хорроров. Главным героем станет охотник на Ревенантов, которого ведёт загадочная девочка по имени Лу — она способна путешествовать в прошлое и менять ход истории. Игроку предстоит вмешиваться в ключевые события, переписывая судьбы важных персонажей и раскрывая скрытые тайны мира.

Code Vein II делает ставку на путешествие между двумя эпохами, где решения имеют реальные последствия. Боевая система вновь строится вокруг использования крови врагов для активации умений, но теперь предлагает ещё больше свободы благодаря расширенной системе Кодов Крови, оружию и снаряжению «Тюрьмы». Важную роль сыграют и Партнёры — союзники с уникальными навыками и собственными сюжетными линиями.

Релиз Code Vein II состоится 30 января на PlayStation 5, Xbox Series и PC в Steam. Уже 23 января станет доступна демо-версия редактора персонажа.