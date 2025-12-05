Новый трейлер Code Vein 2 посвящён Лайлу Маклишу

Издатель и разработчик Bandai Namco опубликовали новый трейлер персонажа для Code Vein 2, своего нового сиквела готического экшен-RPG на вампирскую тематику. В ролике представлен главный герой Лайл Маклиш, которого называют «одиноким мечником из клятвы».
В биографии персонажа говорится:
Ревенант с исключительным талантом, прославленный как мастер фехтования. Он служит асом Хора Рассвета, организации, борющейся за возвращение Корродированного Шрама. Его безрассудный стиль боя, не заботящийся о собственной безопасности, внушает страх даже его союзникам, и он всегда действует в одиночку.
