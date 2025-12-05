ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Code Vein 2 30.01.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Аниме
6.5 55 оценок

Новый трейлер Code Vein 2 посвящён Лайлу Маклишу

monk70 monk70

Издатель и разработчик Bandai Namco опубликовали новый трейлер персонажа для Code Vein 2, своего нового сиквела готического экшен-RPG на вампирскую тематику. В ролике представлен главный герой Лайл Маклиш, которого называют «одиноким мечником из клятвы».

В биографии персонажа говорится:

Ревенант с исключительным талантом, прославленный как мастер фехтования. Он служит асом Хора Рассвета, организации, борющейся за возвращение Корродированного Шрама. Его безрассудный стиль боя, не заботящийся о собственной безопасности, внушает страх даже его союзникам, и он всегда действует в одиночку.
4
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий
Neko-Aheron

Если интересно... вот все персы.