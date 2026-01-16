Новый трейлер Code Vein 2 представляет Зенона Грифгота

Компания Bandai Namco опубликовала новый трейлер, посвящённый предстоящей экшен-RPG Code Vein 2, в котором представлен Зенон Грифгот. Этот учёный, описываемый как человек с неуёмной интеллектуальной любознательностью, обладает необычайным талантом. Кроме того, он известен как тот, кто покорил солнце.

Code Vein 2 развивает фирменные боевые системы своей предшественницы, основанные на взаимодействии с партнёрами, и систему Кровавого Кода, одновременно вводя новые механики. К вернувшимся одноручным мечам, штыкам, алебардам и большим молотам присоединяются два типа оружия: рунные клинки и парные мечи. Новая система Тюрьмы усиливает атаки, высасывающие кровь, расширенными способностями.

Code Vein 2 выйдет для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam 30 января 2026 года.