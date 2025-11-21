Новый трейлер Code Vein 2 знакомит с Жозе Анжу, хранителем Затопленного города

Bandai Namco продолжает раскрывать подробности о персонажах ролевой игры Code Vein 2. Вслед за представленным на прошлой неделе Ноа Г. МагМеллом, настал черед появиться в новом трейлере Жозе Анжу, «одинокой героине, обремененной чувством вины».

Жозе — могущественная королева вампиров, хранительница Затопленного города. Для защиты последних выживших людей она построила убежища, но несет на себе огромную ношу: ей не удалось сдержать вспышку Воскрешения, вызвавшую гигантские разрушения. И с тех пор она живет в постоянном страхе перед этой трагедией. Вместо того, чтобы отступить, она решила сражаться на передовой, защищая выживших. В ее характере сочетаются чувство вины и сила.

В бою Жозе — ударная нападающая. С помощью двуручного меча она с легкостью выводит противников из равновесия. Благодаря своему навыку «Гончая» ее атаки остаются точными даже под давлением.Кроме того, она обладает способностью поддержки «Точность», снижающей сопротивление противников, а способность «Неугасимый огонь» создает столбы пламени, уничтожающие целые группы с изяществом и жестокостью.

Code Vein 2 выйдет 30 января 2026 года на PS5, Xbox Series и PC