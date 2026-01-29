Похоже, в Code Vein 2 местами придется потерпеть графику уровня PS3 даже на максимальных настройках

Обладатели Deluxe-издания Code Vein 2 получили ранний доступ к игре, и первые технические тесты ПК-версии оказались весь разочаровывающие. Несмотря на использование современного движка Unreal Engine 5.4.4, проект страдает от серьезных визуальных недоработок, из-за которых картинка временами выглядит как привет из позапрошлого поколения консолей.
Обозреватель Джон Пападопулос из DSOGaming протестировал новинку на топовой системе с процессором Ryzen 9 7950X3D и видеокартой NVIDIA RTX 5090. Выводы оказались неутешительными: в затененных участках и лесных массивах освещение буквально «ломается». Из-за отсутствия фонового затенения и теней изображение становится абсолютно плоским и блеклым.
В темных местах игра может выглядеть как проект для PS3. И нет, я не преувеличиваю... освещение выглядит полностью сломанным.
— отмечает журналист.
При этом системные требования и нагрузка на систему совершенно не соответствуют качеству картинки. Даже на флагманской RTX 5090 в нативном 4K частота кадров в открытом мире регулярно проседает ниже 60 FPS. Примечательно, что игра поддерживает DLSS и FSR, но в ней отсутствуют технологии генерации кадров.
На данный момент Bandai Namco не прокомментировала ситуацию с «плоским» освещением. Остается надеяться, что эти графические артефакты являются багом, который поправят к полноценному релизу для всех игроков. Выход игры для всех состоится уже этой ночью.
Оптимизацию, а зачем?
А что вы ожидали от игры сделанную на скорую руку?
Дополню, ещё и на Unreal Engine 5
Ну а как еще заставить игроков покупать игровые процессоры которые не годятся как универсальные.
А как "игровые процессоры" влияют на посредственную графику реализованную в движке разработчиками?
Типичный Lumen UE5, полностью убивает объем, контраст, тени и вообще всю графику. В ремастере Облы лес так же плохо выглядит, если не еще хуже
Проседает, не может быть, а как же посты в соседних тема, что у большинства просто древнее железо? На 2080Ti при 4К с DLAA видел даже ниже 30 ФПС, с такой графикой, это просто нечто, зачем игре игра в стиле аниме этот движок? Нужен фикс на улучшение графики и оптимизацию, который обычно выходит для всех игр на UE5, вот тогда, будет оптимизация нормальной.
позор