Code Vein 2 30.01.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Аниме
6.3 80 оценок

Похоже, в Code Vein 2 местами придется потерпеть графику уровня PS3 даже на максимальных настройках

Gutsz Gutsz

Обладатели Deluxe-издания Code Vein 2 получили ранний доступ к игре, и первые технические тесты ПК-версии оказались весь разочаровывающие. Несмотря на использование современного движка Unreal Engine 5.4.4, проект страдает от серьезных визуальных недоработок, из-за которых картинка временами выглядит как привет из позапрошлого поколения консолей.

Обозреватель Джон Пападопулос из DSOGaming протестировал новинку на топовой системе с процессором Ryzen 9 7950X3D и видеокартой NVIDIA RTX 5090. Выводы оказались неутешительными: в затененных участках и лесных массивах освещение буквально «ломается». Из-за отсутствия фонового затенения и теней изображение становится абсолютно плоским и блеклым.

В темных местах игра может выглядеть как проект для PS3. И нет, я не преувеличиваю... освещение выглядит полностью сломанным.

— отмечает журналист.

При этом системные требования и нагрузка на систему совершенно не соответствуют качеству картинки. Даже на флагманской RTX 5090 в нативном 4K частота кадров в открытом мире регулярно проседает ниже 60 FPS. Примечательно, что игра поддерживает DLSS и FSR, но в ней отсутствуют технологии генерации кадров.

Как работает Code Vein 2 на RTX 5060 Ti в 1080p, 1440p и 4K на максимальных настройках

На данный момент Bandai Namco не прокомментировала ситуацию с «плоским» освещением. Остается надеяться, что эти графические артефакты являются багом, который поправят к полноценному релизу для всех игроков. Выход игры для всех состоится уже этой ночью.

Комментарии:  8
yariko ookami
При этом системные требования и нагрузка на систему совершенно не соответствуют качеству картинки.

Оптимизацию, а зачем?

D4GoldenHour

А что вы ожидали от игры сделанную на скорую руку?

Han Yslat

Дополню, ещё и на Unreal Engine 5

Egik81

Ну а как еще заставить игроков покупать игровые процессоры которые не годятся как универсальные.

A E

А как "игровые процессоры" влияют на посредственную графику реализованную в движке разработчиками?

Tommy451

Типичный Lumen UE5, полностью убивает объем, контраст, тени и вообще всю графику. В ремастере Облы лес так же плохо выглядит, если не еще хуже

Kenn1y

Проседает, не может быть, а как же посты в соседних тема, что у большинства просто древнее железо? На 2080Ti при 4К с DLAA видел даже ниже 30 ФПС, с такой графикой, это просто нечто, зачем игре игра в стиле аниме этот движок? Нужен фикс на улучшение графики и оптимизацию, который обычно выходит для всех игр на UE5, вот тогда, будет оптимизация нормальной.

AD010

позор

