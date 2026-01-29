Похоже, в Code Vein 2 местами придется потерпеть графику уровня PS3 даже на максимальных настройках

Обладатели Deluxe-издания Code Vein 2 получили ранний доступ к игре, и первые технические тесты ПК-версии оказались весь разочаровывающие. Несмотря на использование современного движка Unreal Engine 5.4.4, проект страдает от серьезных визуальных недоработок, из-за которых картинка временами выглядит как привет из позапрошлого поколения консолей.

Обозреватель Джон Пападопулос из DSOGaming протестировал новинку на топовой системе с процессором Ryzen 9 7950X3D и видеокартой NVIDIA RTX 5090. Выводы оказались неутешительными: в затененных участках и лесных массивах освещение буквально «ломается». Из-за отсутствия фонового затенения и теней изображение становится абсолютно плоским и блеклым.

В темных местах игра может выглядеть как проект для PS3. И нет, я не преувеличиваю... освещение выглядит полностью сломанным.

— отмечает журналист.

При этом системные требования и нагрузка на систему совершенно не соответствуют качеству картинки. Даже на флагманской RTX 5090 в нативном 4K частота кадров в открытом мире регулярно проседает ниже 60 FPS. Примечательно, что игра поддерживает DLSS и FSR, но в ней отсутствуют технологии генерации кадров.

На данный момент Bandai Namco не прокомментировала ситуацию с «плоским» освещением. Остается надеяться, что эти графические артефакты являются багом, который поправят к полноценному релизу для всех игроков. Выход игры для всех состоится уже этой ночью.