Разработчики Code Vein 2 рассказали о Жозе Анжу, королеве вампиров из прошлого века

Bandai Namco опубликовала новую статью, посвященную персонажам Code Vein II, в которой представила Жозе Анжу (Josée Anjou), королеву вампиров и одну из союзников главного героя. История Жозе началась за столетие до событий Code Vein II, которые привели к мутации живых существ и окружающей среды. В конце концов она пожертвовала собой, чтобы спасти мир, и стала легендарной фигурой.

Используя способность Луу путешествовать во времени, главный герой попадает в эпоху Жозе и встречает ее, стоящую на защите своего города от захватчиков. Под впечатлением от силы главного героя Жозе вступает с ним в союз. Жозе происходит из рода Глутонии, клана вампиров, известного своей огромной внутренней энергией и аппетитом. При пробуждении ее силы левый глаз начинает светиться, а ее дар позволяет ей анализировать и расшифровывать магические следы, что ценно как в бою, так и в расследовании. Для окружающих Жозе является надежной старшей сестрой.

Сражаясь бок о бок с главным героем в качестве напарника, Жозе отлично справляется в ближнем и среднем бою с помощью своего большого меча. Ее специальная атака, вращающийся огненный торнадо-удар, наносит урон нескольким целям и очень эффективна против групп противников. Будучи частью системы напарников, ее особенность «Связь» повышает защиту и сопротивляемость игрока.

Релиз Code Vein II для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК через Steam запланирован на 30 января 2026 года.