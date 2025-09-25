ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Code Vein 2 30.01.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Аниме
7.2 20 оценок

Системные требования и подробности коллекционного издания Code Vein 2 с фигуркой главной героини

2BLaraSex 2BLaraSex

После объявления даты релиза Code Vein 2, чей выход состоится 30 января 2026 года, издатель игры Bandai Namco также опубликовал минимальные и рекомендуемые системные требования для PC-версии на своем официальном сайте (в Steam их пока нет), и представил содержимое коллекционного издания, которое уже доступно для предзаказа по цене 180 долларов.

Коллекционное издание Code Vein 2 включает:

  • Игра Code Vein 2 на выбранной платформе.
  • Контент цифрового Deluxe-издания.
  • Контент цифрового Ultimate-издания.
  • Эксклюзивная фигурка Лу МагМелл высотой 18 см.
  • Артбук на 60 страниц с концепт-артами и иллюстрациями из игры.
  • Стилбук.
  • Ранний доступ к игре.
  • Цифровой мини-артбук и саундтрек.

Все игроки, оформившие предзаказ на любое издание Code Vein 2, получат эксклюзивные бонусы:

  • Набор "Стилизованная Форма" - косметический предмет.
  • Маскировка "Лицевая краска Форма" - наносит узор в стиле Формы на уголки глаз персонажа.
  • Оружие "Двойные клыки Одинокого Волка" - парные клинки с особым узором, которые позволяют выполнять мощную атаку с рывком.

Системные требования:

Минимальные:

  • ОС: Windows 10 64-bit
  • Процессор: Intel® Core™ i5-7600k / AMD Ryzen™ 5 1600X
  • Оперативная память: 16 GB ОЗУ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB
  • DirectX: Версии 12
  • Место на диске: 75 GB
  • Геймпад: Рекомендуется контроллер Xbox

Рекомендуемые:

  • ОС: Windows 10 64-bit
  • Процессор: Intel® Core™ i5-8400 / AMD Ryzen™ 5 3600X
  • Оперативная память: 16 GB ОЗУ
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER / AMD Radeon RX 5700 XT
  • DirectX: Версии 12
  • Место на диске: 75 GB
  • Геймпад: Рекомендуется контроллер Xbox
7
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Юрий Пенкин

ребят простите но весь твиттер угорает

7
Юрий Пенкин
-zotik-

Прям весь? Можешь скинуть 10кк твитов где это так?

1
TYTAHXAMOН

Ну системки нормальные. Ими намного больше людей охватят.

1
Kenn1y

Первая отличная, интересно, что сделают во второй.