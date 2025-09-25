Системные требования и подробности коллекционного издания Code Vein 2 с фигуркой главной героини

После объявления даты релиза Code Vein 2, чей выход состоится 30 января 2026 года, издатель игры Bandai Namco также опубликовал минимальные и рекомендуемые системные требования для PC-версии на своем официальном сайте (в Steam их пока нет), и представил содержимое коллекционного издания, которое уже доступно для предзаказа по цене 180 долларов.
Коллекционное издание Code Vein 2 включает:
- Игра Code Vein 2 на выбранной платформе.
- Контент цифрового Deluxe-издания.
- Контент цифрового Ultimate-издания.
- Эксклюзивная фигурка Лу МагМелл высотой 18 см.
- Артбук на 60 страниц с концепт-артами и иллюстрациями из игры.
- Стилбук.
- Ранний доступ к игре.
- Цифровой мини-артбук и саундтрек.
Все игроки, оформившие предзаказ на любое издание Code Vein 2, получат эксклюзивные бонусы:
- Набор "Стилизованная Форма" - косметический предмет.
- Маскировка "Лицевая краска Форма" - наносит узор в стиле Формы на уголки глаз персонажа.
- Оружие "Двойные клыки Одинокого Волка" - парные клинки с особым узором, которые позволяют выполнять мощную атаку с рывком.
Системные требования:
Минимальные:
- ОС: Windows 10 64-bit
- Процессор: Intel® Core™ i5-7600k / AMD Ryzen™ 5 1600X
- Оперативная память: 16 GB ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB
- DirectX: Версии 12
- Место на диске: 75 GB
- Геймпад: Рекомендуется контроллер Xbox
Рекомендуемые:
- ОС: Windows 10 64-bit
- Процессор: Intel® Core™ i5-8400 / AMD Ryzen™ 5 3600X
- Оперативная память: 16 GB ОЗУ
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER / AMD Radeon RX 5700 XT
- DirectX: Версии 12
- Место на диске: 75 GB
- Геймпад: Рекомендуется контроллер Xbox
ребят простите но весь твиттер угорает
Прям весь? Можешь скинуть 10кк твитов где это так?
Ну системки нормальные. Ими намного больше людей охватят.
Первая отличная, интересно, что сделают во второй.