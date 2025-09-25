Системные требования и подробности коллекционного издания Code Vein 2 с фигуркой главной героини

После объявления даты релиза Code Vein 2, чей выход состоится 30 января 2026 года, издатель игры Bandai Namco также опубликовал минимальные и рекомендуемые системные требования для PC-версии на своем официальном сайте (в Steam их пока нет), и представил содержимое коллекционного издания, которое уже доступно для предзаказа по цене 180 долларов.

Коллекционное издание Code Vein 2 включает:

Игра Code Vein 2 на выбранной платформе.

Контент цифрового Deluxe-издания.

Контент цифрового Ultimate-издания.

Эксклюзивная фигурка Лу МагМелл высотой 18 см.

Артбук на 60 страниц с концепт-артами и иллюстрациями из игры.

Стилбук.

Ранний доступ к игре.

Цифровой мини-артбук и саундтрек.

Все игроки, оформившие предзаказ на любое издание Code Vein 2, получат эксклюзивные бонусы:

Набор "Стилизованная Форма" - косметический предмет.

Маскировка "Лицевая краска Форма" - наносит узор в стиле Формы на уголки глаз персонажа.

Оружие "Двойные клыки Одинокого Волка" - парные клинки с особым узором, которые позволяют выполнять мощную атаку с рывком.

Системные требования:

Минимальные:

ОС: Windows 10 64-bit

Процессор: Intel® Core™ i5-7600k / AMD Ryzen™ 5 1600X

Оперативная память: 16 GB ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 580 8GB

DirectX: Версии 12

Место на диске: 75 GB

Геймпад: Рекомендуется контроллер Xbox

Рекомендуемые: