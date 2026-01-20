Стали известны дата предзагрузки и размер файлов Code Vein 2

Стали известны дата предварительной загрузки и размер файлов предстоящей ролевой игры в жанре экшен Code Vein 2 от Bandai Namco Entertainment.

PlayStationSize в Twitter/X раскрыл информацию благодаря недавним записям в базе данных на серверах PlayStation. Предстоящая ролевая игра в жанре экшен займёт на PS5 59,180 ГБ в версии 01.001.000. Для сравнения, оригинальная Code Vein весила 33,627 ГБ.

Предзагрузка стартует 25 января для обладателей делюкс-издания и 28 января для тех, кто приобрёл стандартное издание.

Code Vein 2 выйдет 30 января на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.