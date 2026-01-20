Стали известны дата предзагрузки и размер файлов Code Vein 2

Стали известны дата предварительной загрузки и размер файлов предстоящей ролевой игры в жанре экшен Code Vein 2 от Bandai Namco Entertainment.
PlayStationSize в Twitter/X раскрыл информацию благодаря недавним записям в базе данных на серверах PlayStation. Предстоящая ролевая игра в жанре экшен займёт на PS5 59,180 ГБ в версии 01.001.000. Для сравнения, оригинальная Code Vein весила 33,627 ГБ.
Предзагрузка стартует 25 января для обладателей делюкс-издания и 28 января для тех, кто приобрёл стандартное издание.
Code Vein 2 выйдет 30 января на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
На скрине уже видно как на текстуре воды нифигово сэкономили, 180 ГБ на розовых пони?
59,180 ГБ. Кароч игра весит не больше 60гб
Это только на плойке, на пк цифры будут больше