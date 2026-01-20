ЧАТ ИГРЫ
Code Vein 2 30.01.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Аниме
Стали известны дата предзагрузки и размер файлов Code Vein 2

monk70 monk70

Стали известны дата предварительной загрузки и размер файлов предстоящей ролевой игры в жанре экшен Code Vein 2 от Bandai Namco Entertainment.

PlayStationSize в Twitter/X раскрыл информацию благодаря недавним записям в базе данных на серверах PlayStation. Предстоящая ролевая игра в жанре экшен займёт на PS5 59,180 ГБ в версии 01.001.000. Для сравнения, оригинальная Code Vein весила 33,627 ГБ.

Предзагрузка стартует 25 января для обладателей делюкс-издания и 28 января для тех, кто приобрёл стандартное издание.

Code Vein 2 выйдет 30 января на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

crawlingroof

На скрине уже видно как на текстуре воды нифигово сэкономили, 180 ГБ на розовых пони?

1
SavitarGizmo

59,180 ГБ. Кароч игра весит не больше 60гб

Goodvini SavitarGizmo

Это только на плойке, на пк цифры будут больше