В Bandai Namco услышали критику и представили план спасения Code Vein 2 с исправлением боевки и фризов

После проблемного запуска Code Vein 2, омраченного жалобами на плохую оптимизацию и устаревшую графику, Bandai Namco прервала молчание. Разработчики опубликовали дорожную карту обновлений на ближайшие месяцы, признав наличие серьезных проблем в технической части и балансе своего аниме-соулслайка.

Команда подтвердила, что получила массу отзывов от игроков и готовится к выпуску серии патчей в период с конца февраля по март 2026 года. Основной акцент в обновлениях будет направлен на улучшение стабильности. Авторы обещают снизить нагрузку на процессор во время боев (особенно с боссами) и исследования мира, чтобы устранить заикания и лаги, на которые жаловались владельцы даже топовых ПК. Также планируется улучшение кадровой частоты в режиме «Приоритет производительности» на PS5 и Xbox Series X|S.

Вторым важным пунктом стало изменение боевой системы, которую некоторые пользователи в соцсетях назвали «неуклюжей и устаревшей на 30 лет». Патчи должны повысить отзывчивость уклонений и блоков, а также скорректировать поведение врагов. Также разработчики добавят новые элементы кастомизации, например, челки для причесок.

Впрочем, реакция сообщества на анонс осталась смешанной. Пока одни благодарят за оперативность, другие игроки в комментариях отмечают, что патч не решает главных претензий. Геймеры продолжают жаловаться на неоправданную цензуру, из-за которой отказываются покупать игру, на сломанную сложность боссов, убивающих с одного удара, и на проблемы с кооперативным режимом, который, по мнению фанатов, в сиквеле работает хуже, чем в первой части.