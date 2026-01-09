В Code Vein 2 есть босс с катаной, который заставляет совершать сэппуку, чтобы набраться сил

Bandai Namco, освещая Code Vein 2, улучшила визуальную составляющую экшен-RPG перед запуском. В новом руководстве были показаны новые типы оружия, включая рунные клинки, и такие особенности, как ассимиляция, но боссы остаются самым впечатляющим зрелищем. Яркий пример — Ослеплённый Потомок Возрождения, который был показан в новом трейлере.

Он владеет Большой Катаной, даже принимая позу быстрого выхватывания для быстрой атаки. Кроме того, он совершает сэппуку, чтобы трансформироваться и выпустить сгустки, которые могут взорваться, если вы подойдёте слишком близко. Остерегайтесь также его светящихся атак паутиной, поскольку они могут эффективно замедлить ваше движение на короткое время.

Code Vein 2 выйдет 30 января для Xbox Series X/S, PS5 и ПК. Владельцы Deluxe и Ultimate Edition получат три дня раннего доступа, а тем, кто хочет поиграть с редактором персонажей до запуска, 23 января станет доступна бесплатная демоверсия. Она даже позволит вам импортировать этих персонажей в игру и исследовать первую локацию.