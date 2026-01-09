В Code Vein 2 есть босс с катаной, который заставляет совершать сэппуку, чтобы набраться сил

Bandai Namco, освещая Code Vein 2, улучшила визуальную составляющую экшен-RPG перед запуском. В новом руководстве были показаны новые типы оружия, включая рунные клинки, и такие особенности, как ассимиляция, но боссы остаются самым впечатляющим зрелищем. Яркий пример — Ослеплённый Потомок Возрождения, который был показан в новом трейлере.
Он владеет Большой Катаной, даже принимая позу быстрого выхватывания для быстрой атаки. Кроме того, он совершает сэппуку, чтобы трансформироваться и выпустить сгустки, которые могут взорваться, если вы подойдёте слишком близко. Остерегайтесь также его светящихся атак паутиной, поскольку они могут эффективно замедлить ваше движение на короткое время.
Code Vein 2 выйдет 30 января для Xbox Series X/S, PS5 и ПК. Владельцы Deluxe и Ultimate Edition получат три дня раннего доступа, а тем, кто хочет поиграть с редактором персонажей до запуска, 23 января станет доступна бесплатная демоверсия. Она даже позволит вам импортировать этих персонажей в игру и исследовать первую локацию.
1 часть была лютым калищем,но ценник на ЭТУ дешёвейшую поделку это что-то с чем-то просто.Бандаи весьма самоуверенные ребята раз реально думают,что ЭТО купят за такие деньги).Этой параше красная цена 2к рублей и это за самое дорогое издание и без скидок.Блин,вы только вдумайтесь,эта залупа дороже 9 резика,Карл!.p.s.мне кажется или 2 часть выглядит даже хуже 1?)Ну и треш)
Они видимо до сих пор не узнали о региональных ценах.