В Code Vein 2 очень мощный редактор создания персонажа, позволяющий настроить даже блеск глаз

Если вы любите проводить часы в редакторе персонажей, подбирая идеальный изгиб пары ресниц своего персонажа, тогда готовьтесь. Анонс Code Vein 2 сопровождается новостями о монструозно продвинутом редакторе создания персонажа, подробности о котором раскрыли в новой игровой презентации.

Аналитик Bandai по потребительским инсайтам Дэн Тэк подобно продемонстрировал редактор персонажа, где можно создать своего вампира, который выглядит одновременно болезненно-бледным и смертоносно-элегантным. Игроки могут выбрать один из готовых шаблонов или погрузиться в океан ручных настроек.

Вы можете создать своего персонажа до мельчайших деталей, - комментирует Такк. - Глаза, волосы, шрамы - всё это можно тщательно настроить в соответствии с вашими предпочтениями.

Диапазон возможностей поражает: от широкой палитры тонов кожи до слайдера, определяющего, с какого места начинается завиток волос. Однако настоящим кладом для перфекционистов станет опция продвинутой настройки глаз. Теперь можно будет отрегулировать, насколько влажными и сияющими будут глаза вашего вампира, что добавляет новый уровень выразительности и персонализации. Осталось лишь дождаться 30 января 2026 года, когда этот мощный инструмент творчества будет наконец выпущен в мир.