В новом ролике Code Vein 2 показали мотоцикл и создание его реальной версии

Компания Bandai Namco выпустила видео, демонстрирующее создание мотоцикла из Code Vein 2 — транспортного средства, которое мы можем использовать в игре для свободного исследования локаций, в том числе для преодоления больших расстояний, и его реальную версию.

Призванный с помощью заклинания призыва, мотоцикл позволит нам путешествовать по открытому миру игры и открывать его секреты, следуя за главными героями. Мы сможем использовать это транспортное средство в любое время, за исключением тех случаев, когда окажемся в подземельях Code Vein 2.

Возвращаясь к реалистичной копии мотоцикла, Bandai Namco будет демонстрировать его публике на различных мероприятиях: посетители San Diego Comic Con, Pax West и New York Comic Con смогут полюбоваться им и даже посидеть на нём для фотосессии.

Code Vein 2, анонсированная на Summer Game Fest 2025, вновь перенесёт нас в постапокалиптический сеттинг, но с акцентом на путешествия во времени и сюжетом, который обещает быть очень интересным. Сиквел призван разнообразить игровой процесс первой части, расширяя игровые возможности и представляя открытый мир, который, несомненно, значительно углубит приключение.

Code Vein 2 выйдет в 2026 году на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в Steam.