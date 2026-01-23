В Steam вышла демо-версия Code Vein 2 - Character Creator Demo

Компания Bandai Namco Entertainment выпустила демо-версию Code Vein 2 - Character Creator Demo, которая уже доступна для загрузки в Steam. Демоверсия позволяет игрокам погрузиться в обширную систему кастомизации персонажей и подготовить своего уникального Охотника до выхода полноценной игры 30 января.

Демо полностью посвящено глубокой системе создания персонажа, которая стала визитной карточкой серии. Игроки могут детально настроить внешность своего Ревенанта, от черт лица и прически до мельчайших деталей одежды и аксессуаров. Все созданные образы можно будет сохранить и перенести в полную версию игры.

Кроме того, в демо интегрирован фоторежим, позволяющий продемонстрировать своего персонажа в атмосферных интерьерах базы - идеальная возможность поделиться своими творениями с сообществом до начала охоты.

Действие Code Vein 2 разворачивается в будущем, где люди и Ревенанты сосуществуют. Однако внезапное появление Луны Рапачис обращает многих Ревенантов в безумных чудовищ. Игрок берет на себя роль Охотника, чья миссия - остановить неминуемый коллапс мира. Ключом к спасению становится путешествие в прошлое вместе с загадочной девушкой по имени Лу, обладающей силой управлять временем.