Вышел пролог-трейлер Code Vein 2, новой игры от Bandai Namco

Компания Bandai Namco выпустила сюжетный трейлер драматической экшн-RPG Code Vein 2, раскрыв детали сюжета и миссии, которая возложена на главного героя.

Code Vein 2 — это захватывающая история, где игроки и персонажи связаны кровью, судьбой и роком. События игры разворачиваются в будущем, в котором последние остатки человечества и Ревенанты сражаются за спасение мира, стоящего на грани гибели. Главный герой — охотник на ревенантов, которому поручено спасти мир от разрушения.

В трейлере показано, как главный герой и Лу, загадочная девушка, управляющая временем, отправляются в путешествие в прошлое, пытаются разгадать тайну этого разрушения и вступают в битву, чтобы изменить судьбу мира. Путешествие игрока пройдет по мрачным постапокалиптическим ландшафтам, включая руины Затонувшего города, Лес нежити, изолированный остров МагМелл и другие локации.

По ходу повествования игроки встретят легендарных героев, Ревенантов, способных спасти этот гибнущий мир. Среди них — Жозе Анжу, «Королева одиночества», которая когда-то правила святилищем, поглощенным морем, и Холли Астурия, целительница, обремененная титулом «Ведьма-жнец».

Code Vein 2 выйдет на ПК и консолях 30 января 2026 года.