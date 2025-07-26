Code Violet, духовный наследник Dino Crisis, выйдет 14 ноября на PlayStation 5

Компания TeamKill Media объявила, что её экшен-хоррор от третьего лица Code Violet выйдет 14 ноября 2025 года на PlayStation 5.
Предзаказы уже доступны в PlayStation Store. Как стандартное, так и цифровое Deluxe-издания включают набор «Retro American Bombshell Pinup Set» (один костюм в стиле милитари-пинап, один купальник в стиле пинап), пистолет-пулемёт «Аннигилятор» и серьги «Вишнёвый пирог в стиле ретро».
Действие Code Violet разворачивается в XXV веке после того, как на Земле произошёл катаклизм, вынудивший её обитателей отправиться на планету Trappist 1-E. Под угрозой вымирания из-за бесплодия колония Айон использует путешествия во времени, чтобы похищать женщин из прошлого и использовать их в качестве суррогатов для спасения человечества. Заговор всё ещё не раскрыт.
Главная героиня Вайолет Синклер пробуждается в Биоинженерном комплексе, сражаясь с динозаврами и другими враждебными силами. Игроки могут рассчитывать на скрытность, ограниченные ресурсы и управление инвентарём в ограниченных слотах, где необходимо учитывать приоритет предметов. Сражения включают в себя тактику как ближнего, так и дальнего боя, адаптивные триггеры и тактильную обратную связь для усиления эффекта. В игре также будут 3D-звук и визуальные эффекты с трассировкой лучей, динамическим освещением и тенями.
Это те дебилы, что отказались выпускать свой треш на ПК, мотивируя это тем, что пекари будут ставить голые моды? Ну, удачи с продажами, че.
Ага, они. Сделали героиню, которая жопой в штанах в обтяжку на весь экран светит, ничем не меньше чем в Стеллар Блейд. Логика? Не, не слышали.
"Только мы имеем право дрочить в этой игре за ПК" © TeamKill Media
Как низко пала Сони.Игра выглядит, как лютый инди-трэш.Такое как раз надо в стиме выпускать,а не на консолях...
Именно - я даже удивился что такую недоделку на сони выпускают =)))
Ха-ха-ха,что за позор?) Сначала они сделали для Сони Quantum Error,теперь это убожество,специализируются на мощных эксклюзивах,ржу не могу...))
Ахах жoпу главное не забыли прорисовать,остальное схавают, вот это игровая индустрия)))
Баба в латексе вертит своей жопой перед камерой, сделана это на анрыле и там можно стрелять по динозаврам - это всё что нужно знать об этой игре, так как скорей всего всё остальное будет посредственно.
Жопа где?
Присутствует, но там постоянно темно и её плохо видно, но по очертаниям у ггшки вроде норм фигура.
Купи Делюкс и будет тебе много жоп
А это нормально, что в трейлере к этой параше лучше всего сделан шрифт с названием игры в конце?
Ну такое,вроде и норм,а вроде и дёшево местами.
А когда на ПК?
Есть игры с камерой от первого лица, от 3 лица, а здесь камера с видом от задницы(но весьма неплохой!)
Да выйдет на пк меньше чем через полгода, на консоли будет провал, как всегда Sony переобуется