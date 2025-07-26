Code Violet, духовный наследник Dino Crisis, выйдет 14 ноября на PlayStation 5

Компания TeamKill Media объявила, что её экшен-хоррор от третьего лица Code Violet выйдет 14 ноября 2025 года на PlayStation 5.

Предзаказы уже доступны в PlayStation Store. Как стандартное, так и цифровое Deluxe-издания включают набор «Retro American Bombshell Pinup Set» (один костюм в стиле милитари-пинап, один купальник в стиле пинап), пистолет-пулемёт «Аннигилятор» и серьги «Вишнёвый пирог в стиле ретро».

Действие Code Violet разворачивается в XXV веке после того, как на Земле произошёл катаклизм, вынудивший её обитателей отправиться на планету Trappist 1-E. Под угрозой вымирания из-за бесплодия колония Айон использует путешествия во времени, чтобы похищать женщин из прошлого и использовать их в качестве суррогатов для спасения человечества. Заговор всё ещё не раскрыт.

Главная героиня Вайолет Синклер пробуждается в Биоинженерном комплексе, сражаясь с динозаврами и другими враждебными силами. Игроки могут рассчитывать на скрытность, ограниченные ресурсы и управление инвентарём в ограниченных слотах, где необходимо учитывать приоритет предметов. Сражения включают в себя тактику как ближнего, так и дальнего боя, адаптивные триггеры и тактильную обратную связь для усиления эффекта. В игре также будут 3D-звук и визуальные эффекты с трассировкой лучей, динамическим освещением и тенями.