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Code Violet 14.11.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, Ужасы, От третьего лица
4.9 35 оценок

Code Violet, духовный наследник Dino Crisis, выйдет 14 ноября на PlayStation 5

monk70 monk70

Компания TeamKill Media объявила, что её экшен-хоррор от третьего лица Code Violet выйдет 14 ноября 2025 года на PlayStation 5.

Предзаказы уже доступны в PlayStation Store. Как стандартное, так и цифровое Deluxe-издания включают набор «Retro American Bombshell Pinup Set» (один костюм в стиле милитари-пинап, один купальник в стиле пинап), пистолет-пулемёт «Аннигилятор» и серьги «Вишнёвый пирог в стиле ретро».

Действие Code Violet разворачивается в XXV веке после того, как на Земле произошёл катаклизм, вынудивший её обитателей отправиться на планету Trappist 1-E. Под угрозой вымирания из-за бесплодия колония Айон использует путешествия во времени, чтобы похищать женщин из прошлого и использовать их в качестве суррогатов для спасения человечества. Заговор всё ещё не раскрыт.

Главная героиня Вайолет Синклер пробуждается в Биоинженерном комплексе, сражаясь с динозаврами и другими враждебными силами. Игроки могут рассчитывать на скрытность, ограниченные ресурсы и управление инвентарём в ограниченных слотах, где необходимо учитывать приоритет предметов. Сражения включают в себя тактику как ближнего, так и дальнего боя, адаптивные триггеры и тактильную обратную связь для усиления эффекта. В игре также будут 3D-звук и визуальные эффекты с трассировкой лучей, динамическим освещением и тенями.

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22
Комментарии: 22
Ваш комментарий
0ncnjqybr

Это те дебилы, что отказались выпускать свой треш на ПК, мотивируя это тем, что пекари будут ставить голые моды? Ну, удачи с продажами, че.

15
Jmann666

Ага, они. Сделали героиню, которая жопой в штанах в обтяжку на весь экран светит, ничем не меньше чем в Стеллар Блейд. Логика? Не, не слышали.

10
Atreidez Jmann666

"Только мы имеем право дрочить в этой игре за ПК" © TeamKill Media

Armen 88

Как низко пала Сони.Игра выглядит, как лютый инди-трэш.Такое как раз надо в стиме выпускать,а не на консолях...

11
Serpentrage

Именно - я даже удивился что такую недоделку на сони выпускают =)))

2
Serj77777

Ха-ха-ха,что за позор?) Сначала они сделали для Сони Quantum Error,теперь это убожество,специализируются на мощных эксклюзивах,ржу не могу...))

4
Денис Сидоров 5

Ахах жoпу главное не забыли прорисовать,остальное схавают, вот это игровая индустрия)))

3
Александр Дантес

Баба в латексе вертит своей жопой перед камерой, сделана это на анрыле и там можно стрелять по динозаврам - это всё что нужно знать об этой игре, так как скорей всего всё остальное будет посредственно.

3
hpi

Жопа где?

2
J a r v i s

Присутствует, но там постоянно темно и её плохо видно, но по очертаниям у ггшки вроде норм фигура.

1
Pastoral

Купи Делюкс и будет тебе много жоп

Atreidez Pastoral

А это нормально, что в трейлере к этой параше лучше всего сделан шрифт с названием игры в конце?

1
shecter

Ну такое,вроде и норм,а вроде и дёшево местами.

2
Snake2105

А когда на ПК?

2
IY1982

Есть игры с камерой от первого лица, от 3 лица, а здесь камера с видом от задницы(но весьма неплохой!)

2
ThunderingGold

Да выйдет на пк меньше чем через полгода, на консоли будет провал, как всегда Sony переобуется

2
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