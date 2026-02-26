ЧАТ ИГРЫ
Code Violet 10.01.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Ужасы, От третьего лица
3.7 178 оценок

Code Violet получила первую скидку спустя полтора месяца после релиза

2BLaraSex 2BLaraSex

Хоррор Code Violet, эксклюзив для PlayStation 5, разработанный студией TeamKill Media, впервые получил скидку в 20% в рамках акции Dealmania в PlayStation Store, хотя с момента релиза прошло всего полтора месяца. Об этом сообщила сама студия в своем посте на платформе X. Акция стартовала 25 февраля 2026 года и продлится до 12 марта. Code Violet вышла 10 января 2026 года после нескольких переносов даты релиза.

Действие Code Violet происходит в XXV веке. Чтобы спасти человечество от вымирания, колония Айон похищает женщин из прошлого. Проснувшись на заброшенной научной базе, кишащей динозаврами, главная героиня Вайолет должна раскрыть страшную правду о миссии Айон и выбраться из этого ада живой.

Оригинальная цена игры составляла $50, а со скидкой была снижена до $40. Несмотря на разгромные отзывы, игра получила несколько патчей, исправляющих баги и улучшающих геймплей. Некоторые критики назвали ее одним из крупнейших провалов 2026 года, но студия уже анонсировала сиквел.

Комментарии:  3
NegativeSenn

А раскритиковали потому, что вышла только на соcнолях, а на них нельзя модов накатить на рескин виолетты или как там ее зовут. Тогда бы все и баги никакие не заметили, т.к. взгляд был бы направлен на другое место и игра стала бы такая же хайповая, как и стеллар блэйд

ОгурчикЮрец

Ага стала.

Она на плойке куском мусора вышла.

И .опа не помогла бы этой игре. Если бы она даже вышла на пк.

Demian Averon
