Code Violet получила первую скидку спустя полтора месяца после релиза

Хоррор Code Violet, эксклюзив для PlayStation 5, разработанный студией TeamKill Media, впервые получил скидку в 20% в рамках акции Dealmania в PlayStation Store, хотя с момента релиза прошло всего полтора месяца. Об этом сообщила сама студия в своем посте на платформе X. Акция стартовала 25 февраля 2026 года и продлится до 12 марта. Code Violet вышла 10 января 2026 года после нескольких переносов даты релиза.

Действие Code Violet происходит в XXV веке. Чтобы спасти человечество от вымирания, колония Айон похищает женщин из прошлого. Проснувшись на заброшенной научной базе, кишащей динозаврами, главная героиня Вайолет должна раскрыть страшную правду о миссии Айон и выбраться из этого ада живой.

Оригинальная цена игры составляла $50, а со скидкой была снижена до $40. Несмотря на разгромные отзывы, игра получила несколько патчей, исправляющих баги и улучшающих геймплей. Некоторые критики назвали ее одним из крупнейших провалов 2026 года, но студия уже анонсировала сиквел.