Для Code Violet вышло новое обновление, добавляющее режим "Испытание на вымирание"

Разработчики эксклюзивного динамичного экшена Code Violet для PlayStation 5 выпустили крупное обновление, которое вводит в игру новый сложный режим и ряд технических улучшений. Патч уже доступен для всех игроков.
Главная новинка обновления - режим "Испытание на вымирание". Найти его можно внизу главного меню. Это арена, состоящая из трех этапов, где игрокам предстоит сражаться с волнами противников на время и устанавливать рекорды, открывая мощные награды.
Награды за прохождение этапов:
- Этап 1: Разблокировка бесконечных боеприпасов.
- Этап 2: Получение уникального пистолета-кремневки, стреляющего огромными огненными шарами с бесконечным запасом амуниции.
- Этап 3: Образ "Призрак Хардкода" в двух вариантах (с плащом и без), новая прическа "боб" и стильные солнцезащитные очки для главной героини.
Режим бросает вызов даже опытным игрокам: если ваша героиня погибнет на любом этапе, прохождение придется начинать заново. Каждый забег начинается без оружия - арсенал придется собирать по ходу продвижения по этапу.
Помимо нового режима, патч включает оптимизацию искусственного интеллекта. Улучшения позволяют одновременно находиться на экране большему количеству врагов, делая сражения еще более напряженными и зрелищными.
"Готовы принять вызов? Время охотиться на динозавров!" - подчеркивают авторы обновления.
Соньё Эксклюзив подъехал....)
Испытание на выживание - это купить эту игру в качестве экслюзива))
Imho Режим арены это мастхэв для любой говяненькой стрелялочки. Она прям должна быть сделана чуть ли еще не до завершения сюжетного режима. Это ведь совсем несложно сделать.
Сужу по себе. Я состарперился, и теперь очень ценю возможность при желании провести короткую игровую сессию.
С её провалом ещё и дополнения выпускают? И что они этим добьются? Покупателей явно не прибавится, а те кто купил будут всеми силами её хоть кому-то перепродать, чтоб вернуть деньги за эту поделку.
Почему консольщики такое кг приняли и играют в это? Это же какая то лютый трешак