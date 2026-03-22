Для Code Violet вышло новое обновление, добавляющее режим "Испытание на вымирание"

Разработчики эксклюзивного динамичного экшена Code Violet для PlayStation 5 выпустили крупное обновление, которое вводит в игру новый сложный режим и ряд технических улучшений. Патч уже доступен для всех игроков.

Главная новинка обновления - режим "Испытание на вымирание". Найти его можно внизу главного меню. Это арена, состоящая из трех этапов, где игрокам предстоит сражаться с волнами противников на время и устанавливать рекорды, открывая мощные награды.

Награды за прохождение этапов:

Этап 1: Разблокировка бесконечных боеприпасов.

Этап 2: Получение уникального пистолета-кремневки, стреляющего огромными огненными шарами с бесконечным запасом амуниции.

Этап 3: Образ "Призрак Хардкода" в двух вариантах (с плащом и без), новая прическа "боб" и стильные солнцезащитные очки для главной героини.

Режим бросает вызов даже опытным игрокам: если ваша героиня погибнет на любом этапе, прохождение придется начинать заново. Каждый забег начинается без оружия - арсенал придется собирать по ходу продвижения по этапу.

Помимо нового режима, патч включает оптимизацию искусственного интеллекта. Улучшения позволяют одновременно находиться на экране большему количеству врагов, делая сражения еще более напряженными и зрелищными.

"Готовы принять вызов? Время охотиться на динозавров!" - подчеркивают авторы обновления.