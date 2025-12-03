Эксклюзив PS5 Code Violet ушел на золото, но релиз снова перенесли - взамен разработчики откроют Deluxe-издание для всех

Команда шутера от третьего лица Code Violet с гордостью объявила, что игра ушла на золото. Однако путь к этому моменту оказался более тернистым. Из-за технических сложностей с разблокировкой контента для Deluxe-издания разработчики решили объединить все издания в одно. Теперь Code Violet выйдет только в одной версии, которая будет включать в себя все бонусы: эксклюзивные костюмы для героини, пулемет Томпсона, уникальные предметы и перки.

Владельцы предзаказа Standard Edition получат весь дополнительный контент бесплатно, а покупатели Deluxe Edition получат полный возврат средств и смогут приобрести стандартное издание, содержащее весь обещанный контент.

Но чтобы реализовать эти изменения, разработчикам потребовалась небольшая задержка, в результате чего игра была снова перенесена на 10 января 2026 года.

Команда понимает, что очередной перенос разочаровывает, но короткая пауза гарантирует максимально гладкий запуск. Разработчики поблагодарили всех игроков за поддержку: Code Violet стабильно держится на 6-7 месте в чартах предзаказов, и это мотивирует их сделать все как надо.