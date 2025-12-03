Эксклюзив PS5 Code Violet ушел на золото, но релиз снова перенесли - взамен разработчики откроют Deluxe-издание для всех

Команда шутера от третьего лица Code Violet с гордостью объявила, что игра ушла на золото. Однако путь к этому моменту оказался более тернистым. Из-за технических сложностей с разблокировкой контента для Deluxe-издания разработчики решили объединить все издания в одно. Теперь Code Violet выйдет только в одной версии, которая будет включать в себя все бонусы: эксклюзивные костюмы для героини, пулемет Томпсона, уникальные предметы и перки.
Владельцы предзаказа Standard Edition получат весь дополнительный контент бесплатно, а покупатели Deluxe Edition получат полный возврат средств и смогут приобрести стандартное издание, содержащее весь обещанный контент.
Но чтобы реализовать эти изменения, разработчикам потребовалась небольшая задержка, в результате чего игра была снова перенесена на 10 января 2026 года.
Команда понимает, что очередной перенос разочаровывает, но короткая пауза гарантирует максимально гладкий запуск. Разработчики поблагодарили всех игроков за поддержку: Code Violet стабильно держится на 6-7 месте в чартах предзаказов, и это мотивирует их сделать все как надо.
сморю на пикчу и вместо Deluxe-издания читаю Durex-издания
А что жопа и титьки такие маленькие? не порядок, надо их увеличить на 2 размера больше, чтобы баба была ухх какая с огоньком 😊
На ПК когда выйдет с модом поиграешь )
На пеке оно не выйдет, там разрабы упоротые соегои.
Вообще я хз, как они до сих пор не прогорели, все их игры это лютый шлак которым брезгуют даже на консолях.
По любому сюжет и анимации будут полная х*ета. Весь бюджет ушёл на фан-сервис.
Да уж, 2015 год.
Инди игра соответсвенно будет ху..та!Хотят выехать тупо на внешке и костюмах!А остальная игра будет деревянная!Про уровень трипл эй можно не рассчитывать!