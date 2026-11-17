Студия TeamKill Media объявила о старте большой распродажи и выходе нового DLC для своего хоррора Code Violet на PlayStation 5 и PS5 Pro. Игра, которая обычно стоит $49,99, сейчас продается со скидкой 60% - всего за $19,99 (1431 рубль в российском PS Store). Это самая низкая цена за всю историю Code Violet. Акция действует до 30 ноября в рамках ранних предложений PlayStation Store в честь Черной Пятницы.



Одновременно с распродажей вышел косметический набор Primal Charm Collection стоимостью $4,99. В него вошли:

3 новых костюма для Вайолет: Spinosaur Queen, Daisy Duchess и Naughty or Nice;

3 новых скина для оружия: Camo, Azure Scale и Noel Christmas.

Code Violet - это научно-фантастический экшен-хоррор от третьего лица, разработанный студией TeamKill Media и вышедший эксклюзивно на PlayStation 5 10 января 2026 года. Игра получила в основном разгромные и посредственные отзывы от критиков и игроков. Критике подверглись короткая продолжительность (менее 3 часов), проблемы с оптимизацией и управлением, слабый UX и баги.