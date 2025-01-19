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Code Violet июль 2025 г.
Экшен, Шутер, Ужасы, От третьего лица
6.5 18 оценок

Игра Code Violet, созданная по мотивам Dino Crisis, не появится на ПК из-за опасений появления вульгарных модов

Serious Ash
Новости

Недавно TeamKill Media представила игру в жанре ужасов от третьего лица, которая вдохновлена серией Dino Crisis. Она получила название Code Violet.

В дебютном трейлере были показаны фрагменты игрового процесса для ПК, но разработчик сообщил, что игра не будет доступна на этой платформе.

Для тех, кто спрашивает нас о версии Code Violet для ПК... причина, по которой мы не выпускаем ее на ПК, заключается в том, что мы не хотим, чтобы кто-либо модифицировал вульгарные версии главного героя, а также других персонажей в игре.
Мы с большим уважением относимся к нашим актрисам и актерам озвучивания, а также к нашему художественному видению игры и сюжета и отвергаем любую форму его разрушения с помощью сексуальных модов.
Превращение нашего искусства в шутку и возможное очернение репутации наших актрис озвучивания и актеров не стоит дополнительных денег, которые мы можем заработать.
-30
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
Tom[Cat]

Чуш какая, просто сказали бы что не могут самостоятельно в порт и тем более в оптимизацию ue5.

30
Legend_of_the_Hero

Судя по трейлеру, мы вообще ничего не потеряем.

21
XDDRUS

Господи, да это же трешадели, которые убогий Quantum Error сделали. Кому не насрать на их новый проект, ну разве что сонибоям, они любое мусор едят если это эксклюзив.

16
MNM 1985
2
Victor_von_Ion

Этому калу никакие хорни моды не помогут

10
ckott4

это что-то новенькое, так продажу своей жопы соснолям ещё никто не оправдывал

8
Jarvis666

Пусички - пуритане на разрабах))

7
IbruhmanI

Удачи с провалом игры)

7
Wolfenstein

а треш кала подобный релизать не вульгарно ни разу ?

6
Johnny Rotten

Только когда ваше гoвно провалится на пс5 и вы передумаете и решите выпустить его на пк, в надежде хоть как то окупить разработку, вспомните пожалуйста этот свой наитупейший пиар ход когда будете ныть и о провале на пк.

4
SERGEY-SP

И пофиг на этот хлам!графа уровня ps 2!

2
Gords

Какие-то сумасшедшие. Будет вдвойне забавно, если кто-то сумеет седлать нуд-мод на консолях. Если, конечно, найдутся те, кто в это вообще играть будет.

2
MNM 1985

Пожелаем им )

2
DОC

Не думаю, что это кому-то нужно на ПК. На ЮТубе, англояз. аудитория возмущается, что игра выглядит как сделанная через ИИ.

1
Аристов--Черный

Какая милая отговорка. Не способны сделать порт, так скажите честно. А что по поводу вульгарностей, так 34-е правило интернета никто не отменял. Для этого ПК-версии игр не нужны.

К слову, на плохие проекты, пародии и эротический контент не делают - если подобное существует, то можно считать это своеобразным признанием в любви от сообщества.

1
r23dom
1
Driga

Эта команда выпускала ещё Quantum Error, её тоже нет на ПК, может поэтому не хотят, хотя по трейлеру баба там срашненькая!

1
bobitoliboba

шизики 🚑🚑🚑🚑🤣🤣🤣🤣

0
Ambrosian

Какая-то инди поделка не выйдет на ПК... Спасибо! Хоть мусора поменьше на ПК

0
Spillik
мы не хотим, чтобы кто-либо модифицировал вульгарные версии главного героя, а также других персонажей в игре.

Реверсивная психология.

0
Шмоня Натанзон

Нагоняют хайп вокруг своего гЫвна.

0
Николай Шемякин

Игра дает повод?

0
BAZKIN

Че совсем больные что ли? :D

0
Arbazan

Ну пусть идут нах@й! Я бы возможно купил, а так разраб даже денег не получит. Надо ли мне говорить, что люди качающие моды на какие либо игры, не так много. Большинство проходит обычные ванильные версии проектов.

0
Kamishini1993

Игра пока что не выглядит так чтобы сыскать успех до уровня интересных модов

0
TallPaxton

Цирк

0
Scorpion_GamePlay

Можно было игру не выпускать, рисовать то будут порнушку. Мир остановись.

0