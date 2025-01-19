Игра Code Violet, созданная по мотивам Dino Crisis, не появится на ПК из-за опасений появления вульгарных модов

Недавно TeamKill Media представила игру в жанре ужасов от третьего лица, которая вдохновлена серией Dino Crisis. Она получила название Code Violet.
В дебютном трейлере были показаны фрагменты игрового процесса для ПК, но разработчик сообщил, что игра не будет доступна на этой платформе.
Для тех, кто спрашивает нас о версии Code Violet для ПК... причина, по которой мы не выпускаем ее на ПК, заключается в том, что мы не хотим, чтобы кто-либо модифицировал вульгарные версии главного героя, а также других персонажей в игре.
Мы с большим уважением относимся к нашим актрисам и актерам озвучивания, а также к нашему художественному видению игры и сюжета и отвергаем любую форму его разрушения с помощью сексуальных модов.
Превращение нашего искусства в шутку и возможное очернение репутации наших актрис озвучивания и актеров не стоит дополнительных денег, которые мы можем заработать.
Чуш какая, просто сказали бы что не могут самостоятельно в порт и тем более в оптимизацию ue5.
Судя по трейлеру, мы вообще ничего не потеряем.
Господи, да это же трешадели, которые убогий Quantum Error сделали. Кому не насрать на их новый проект, ну разве что сонибоям, они любое мусор едят если это эксклюзив.
Этому калу никакие хорни моды не помогут
это что-то новенькое, так продажу своей жопы соснолям ещё никто не оправдывал
Пусички - пуритане на разрабах))
Удачи с провалом игры)
а треш кала подобный релизать не вульгарно ни разу ?
Только когда ваше гoвно провалится на пс5 и вы передумаете и решите выпустить его на пк, в надежде хоть как то окупить разработку, вспомните пожалуйста этот свой наитупейший пиар ход когда будете ныть и о провале на пк.
И пофиг на этот хлам!графа уровня ps 2!
Какие-то сумасшедшие. Будет вдвойне забавно, если кто-то сумеет седлать нуд-мод на консолях. Если, конечно, найдутся те, кто в это вообще играть будет.
Пожелаем им )
Не думаю, что это кому-то нужно на ПК. На ЮТубе, англояз. аудитория возмущается, что игра выглядит как сделанная через ИИ.
Какая милая отговорка. Не способны сделать порт, так скажите честно. А что по поводу вульгарностей, так 34-е правило интернета никто не отменял. Для этого ПК-версии игр не нужны.
К слову, на плохие проекты, пародии и эротический контент не делают - если подобное существует, то можно считать это своеобразным признанием в любви от сообщества.
Эта команда выпускала ещё Quantum Error, её тоже нет на ПК, может поэтому не хотят, хотя по трейлеру баба там срашненькая!
шизики 🚑🚑🚑🚑🤣🤣🤣🤣
Какая-то инди поделка не выйдет на ПК... Спасибо! Хоть мусора поменьше на ПК
Реверсивная психология.
Нагоняют хайп вокруг своего гЫвна.
Игра дает повод?
Че совсем больные что ли? :D
Ну пусть идут нах@й! Я бы возможно купил, а так разраб даже денег не получит. Надо ли мне говорить, что люди качающие моды на какие либо игры, не так много. Большинство проходит обычные ванильные версии проектов.
Игра пока что не выглядит так чтобы сыскать успех до уровня интересных модов
Цирк
Можно было игру не выпускать, рисовать то будут порнушку. Мир остановись.