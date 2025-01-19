Игра Code Violet, созданная по мотивам Dino Crisis, не появится на ПК из-за опасений появления вульгарных модов

Недавно TeamKill Media представила игру в жанре ужасов от третьего лица, которая вдохновлена серией Dino Crisis. Она получила название Code Violet.

В дебютном трейлере были показаны фрагменты игрового процесса для ПК, но разработчик сообщил, что игра не будет доступна на этой платформе.

Для тех, кто спрашивает нас о версии Code Violet для ПК... причина, по которой мы не выпускаем ее на ПК, заключается в том, что мы не хотим, чтобы кто-либо модифицировал вульгарные версии главного героя, а также других персонажей в игре.

Мы с большим уважением относимся к нашим актрисам и актерам озвучивания, а также к нашему художественному видению игры и сюжета и отвергаем любую форму его разрушения с помощью сексуальных модов.

Превращение нашего искусства в шутку и возможное очернение репутации наших актрис озвучивания и актеров не стоит дополнительных денег, которые мы можем заработать.