Игроки обвинили разработчиков Code Violet в лицемерии: боятся вульгарных модов, но сами продают откровенные наряды

Студия TeamKill Media, разрабатывающая свою новую игру Code Violet, столкнулась с волной критики после заявления о том, что игра не выйдет на PC. По словам разработчиков, все дело в модах, которые могли бы сексуализировать главную героиню и других героев игры. Команда подчеркнула, что высоко ценит своих актеров озвучки и художественное видение проекта, стремясь защитить их от "вульгарных" модификаций.
Однако противоречие возникло, когда игроки обратили внимание на содержимое делюкс-издания и бонусов предзаказа. Все дополнительные материалы, предлагаемые в этих версиях, представляют собой сексуализированные костюмы для персонажей, что идет вразрез с заявленной позицией студии. Это вызвало обвинения в лицемерии, поскольку разработчики, с одной стороны, выступают против сексуализации в модах, а с другой - сами включают подобные элементы в официальный контент.
Code Violet - это экшен-хоррор от третьего лица, вдохновленный Dino Crisis, действие которого разворачивается в 25-м веке. Игроки берут на себя роль Виолет Синклер, девушки, вырванной из своего времени, чтобы разгадать тайны комплекса био-инженерии Аион, кишащего динозаврами. Игра выйдет эксклюзивно на PS5 14 ноября 2025 года.
Это насколько нужно быть гнилыми, чтобы не выпускать игру на ПК из за того что там будут моды, такой шизой даже рокстар не болеет.
Разрабы переиграли на самом деле, зачем скачивать бесплатные моды, если можно их продавать.
Тут дело не в шизе, а втом что хотели сами это продавать, а моддеры всё бы это сделали бесплатно. Упущенная выгода жадинок.
Свой нарядик не продашь. Дело в жадности.
Игра не от Сони и эксклюзивно на пс5, мда, игра обречена на провал.
они не боятся они просто хотят денег
Если бы они так и сказали, типа "мы просто хотим зашибить больше бабла с консоле-детей продавая им скины", то никто бы им и слова не сказал. А так они развели гнилые морализаторские отмазки, и тут же сами сделали то, против чего они якобы выступали.
их бы там и завалила бы волна негативной критики а так сразу 2 галочки
делайте сразу все раз пронуху кодите
Это парадокс, - даже сама Sony отказывается от эксклюзивов PS, но находятся особо одарённые, которые думают, что они умнее.
Это чтоб дрочили только платно
Посмотрел трейлер , лучше взять She Will Punish Them за 500р , качество всё равно одинаковое
Вы не поняли пошлятину они хотят но только за бабки... капком из за этого ваще бесится ибо боятся делать откровеные шкурки
ладно поиграем на эмуляторе в далеком будущем ))) 🤣