Игроки обвинили разработчиков Code Violet в лицемерии: боятся вульгарных модов, но сами продают откровенные наряды

Студия TeamKill Media, разрабатывающая свою новую игру Code Violet, столкнулась с волной критики после заявления о том, что игра не выйдет на PC. По словам разработчиков, все дело в модах, которые могли бы сексуализировать главную героиню и других героев игры. Команда подчеркнула, что высоко ценит своих актеров озвучки и художественное видение проекта, стремясь защитить их от "вульгарных" модификаций.

Однако противоречие возникло, когда игроки обратили внимание на содержимое делюкс-издания и бонусов предзаказа. Все дополнительные материалы, предлагаемые в этих версиях, представляют собой сексуализированные костюмы для персонажей, что идет вразрез с заявленной позицией студии. Это вызвало обвинения в лицемерии, поскольку разработчики, с одной стороны, выступают против сексуализации в модах, а с другой - сами включают подобные элементы в официальный контент.

Code Violet - это экшен-хоррор от третьего лица, вдохновленный Dino Crisis, действие которого разворачивается в 25-м веке. Игроки берут на себя роль Виолет Синклер, девушки, вырванной из своего времени, чтобы разгадать тайны комплекса био-инженерии Аион, кишащего динозаврами. Игра выйдет эксклюзивно на PS5 14 ноября 2025 года.