ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Code Violet 12.12.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, Ужасы, От третьего лица
4.7 38 оценок

Игроки обвинили разработчиков Code Violet в лицемерии: боятся вульгарных модов, но сами продают откровенные наряды

2BLaraSex 2BLaraSex

Студия TeamKill Media, разрабатывающая свою новую игру Code Violet, столкнулась с волной критики после заявления о том, что игра не выйдет на PC. По словам разработчиков, все дело в модах, которые могли бы сексуализировать главную героиню и других героев игры. Команда подчеркнула, что высоко ценит своих актеров озвучки и художественное видение проекта, стремясь защитить их от "вульгарных" модификаций.

Игра Code Violet, созданная по мотивам Dino Crisis, не появится на ПК из-за опасений появления вульгарных модов

Однако противоречие возникло, когда игроки обратили внимание на содержимое делюкс-издания и бонусов предзаказа. Все дополнительные материалы, предлагаемые в этих версиях, представляют собой сексуализированные костюмы для персонажей, что идет вразрез с заявленной позицией студии. Это вызвало обвинения в лицемерии, поскольку разработчики, с одной стороны, выступают против сексуализации в модах, а с другой - сами включают подобные элементы в официальный контент.

Code Violet - это экшен-хоррор от третьего лица, вдохновленный Dino Crisis, действие которого разворачивается в 25-м веке. Игроки берут на себя роль Виолет Синклер, девушки, вырванной из своего времени, чтобы разгадать тайны комплекса био-инженерии Аион, кишащего динозаврами. Игра выйдет эксклюзивно на PS5 14 ноября 2025 года.

13
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Linkord777

Это насколько нужно быть гнилыми, чтобы не выпускать игру на ПК из за того что там будут моды, такой шизой даже рокстар не болеет.

13
NerionPlus

Разрабы переиграли на самом деле, зачем скачивать бесплатные моды, если можно их продавать.

3
TrustingDonald

Тут дело не в шизе, а втом что хотели сами это продавать, а моддеры всё бы это сделали бесплатно. Упущенная выгода жадинок.

2
Nereteresis

Свой нарядик не продашь. Дело в жадности.

1
Mad_cloud
6
Wordingofspay

Игра не от Сони и эксклюзивно на пс5, мда, игра обречена на провал.

3
Alex40001

они не боятся они просто хотят денег

2
Gords

Если бы они так и сказали, типа "мы просто хотим зашибить больше бабла с консоле-детей продавая им скины", то никто бы им и слова не сказал. А так они развели гнилые морализаторские отмазки, и тут же сами сделали то, против чего они якобы выступали.

1
Alex40001 Gords

их бы там и завалила бы волна негативной критики а так сразу 2 галочки

1
Wolfenstein

делайте сразу все раз пронуху кодите

1
Serg_Sigil

Это парадокс, - даже сама Sony отказывается от эксклюзивов PS, но находятся особо одарённые, которые думают, что они умнее.

1
BewitchingBaron

Это чтоб дрочили только платно

1
Гена_хет-трик_Букин

Посмотрел трейлер , лучше взять She Will Punish Them за 500р , качество всё равно одинаковое

1
Дворф

Вы не поняли пошлятину они хотят но только за бабки... капком из за этого ваще бесится ибо боятся делать откровеные шкурки

1
xmyr4ik

ладно поиграем на эмуляторе в далеком будущем ))) 🤣