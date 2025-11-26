ЧАТ ИГРЫ
Code Violet 12.12.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, Ужасы, От третьего лица
4.4 80 оценок

Красотка против динозавров: новый геймплейный трейлер PS5-эксклюзива Code Violet

2BLaraSex 2BLaraSex

Студия TeamKill Media опубликовала новый геймплейный трейлер шутера от первого лица Code Violet. Видео представляет собой обзор игровых механик, смешанный с эксклюзивными деталями о создании главной героини. Рассказ ведет Алайна Уис, актриса озвучки протагонистки Вайолет Синклер. Она с энтузиазмом вводит зрителей в мир игры, показывая геймплейные фичи и делясь личными подробностями.

Действие игры происходит в 25 веке: Земля стала непригодной для жизни и выжившие перебираются на планету Траппист 1-E, где сталкиваются с вымиранием из-за бесплодия. Они используют технологию путешествий во времени, чтобы похищать женщин из прошлого в качестве суррогатных матерей.

Главная героиня Вайолет Синклер, вырванная из своего времени, просыпается в биоинженерном комплексе Айон, полном доисторических динозавров и враждебных сил. Ее цель: выжить, раскрыть секреты Айона, спасти близких и выбраться во время эвакуации.

Особенности игры:

  • Захватывающий игровой процесс: Почувствуйте настоящую панику, используя скудные ресурсы и скрытность, чтобы перехитрить неумолимых динозавров.
  • Стратегическое управление инвентарем: Количество ячеек ограничено, так что вам придется расставлять приоритеты между оружием, аптечками и предметами для головоломок. Каждое ваше решение будет критически важным для выживания среди смертельных угроз комплекса.
  • Взрывной экшен-хоррор: Окунитесь в захватывающие сражения от третьего лица с свирепыми динозаврами, комбинируя ближний и дальний бой для максимального выброса адреналина.
  • Потрясающая графика с трассировкой лучей на Unreal Engine: Затеряйтесь в жутких джунглях и залитых неоновым светом зданиях, где динамическое освещение, тени и отражения усиливают ужасающую атмосферу.
  • 3D-звук от Sony: Погрузитесь в живое звуковое пространство, где каждый шорох, рев и эхо наполняют джунгли и объекты жизнью, усиливая напряжение с помощью точного направленного звука.
  • Адаптивные триггеры и тактильная отдача: Почувствуйте каждое действие - отдачу оружия, сопротивление при уклонении, взаимодействие с головоломками и удары в бою. Благодаря динамическим триггерам и тактильной обратной связи, каждый ваш шаг и решение становятся осязаемыми и весомыми.
  • Захватывающий конспирологический сюжет: Раскройте историю предательства, связанную с технологией путешествий во времени и программой суррогатов. Путь Вайолет полон шокирующих поворотов, которые не дадут вам оторваться.
  • Ошеломляющие головоломки: Решайте запутанные головоломки, связанные с окружением и механизмами, чтобы открывать пути и секреты, которые добавляют глубину игре и вознаграждают за критическое мышление.
  • Ужасающие доисторические создания: Сразитесь с разумно созданными чудовищами и классическими динозаврами, которые непредсказуемо преследуют вас, сочетая ностальгию с передовым искусственным интеллектом для незабываемых погонь.

Code Violet выйдет 12 декабря 2025 года эксклюзивно на PlayStation 5.

16
15
Комментарии:  15
Saka Madiq

игра продастся миллионами копий если вместо динозавров будут страшные лезбухи, тpансы и всякие sweetBaby

11
Summor Ner

Кроме сочной жопы и сисек героини, игре и предложить особо нечего. Убери эти достоинства и останется кривая низкобюджетная пустышка, кое-как слепленная на коленке.

7
ДаДжи

при этом они даже не могут продать эту жопу и сиськи полностью,то есть бьют игроков по рукам и говорят,смотрите но не трогайте ибо боятся модинга на пк.это какойто куколдизм для сонибоев

1
Nikita Mr

Ты прям стеллар блейд описал)

1
Summor Ner Nikita Mr

В стеллар блейд хоть видно, что деньги вкладывали, там над анимациями работали, катсценами и левел дизайном. Тут вообще хоть плачь хоть падай.)

1
TerryTrix

Мне не померещилось, или на обложке к ролику орфографическая ошибка?! Gamplay?! 😁😂🤣

И геймплей решили сделать так, сделаем свой Dino Crisis в стиле ремейков Resident Evil, вот только в сто раз хуже!

2
Yoshemitsu

До чего мы дошли.

Онлифаншиттсы уже и игры создают и персонажей озвучивают.

1
KILLA06

как же дешево это выглядит ,будто инди игра

1
WerGC

камера слишком близко не удобно

Buriii Berry

But its Not Triple a Game ?

Serj77777

Ха-ха-ха,эксклюзив Сони...)) Это же те ребята,которые разработали для Сони мощный эксклюзив Quantum Error,видимо того позора было недостаточно и теперь у них контракт на многолетнее сотрудничество?)

VIGITAL ART
PuaJl4eJl

Выглядит убого,как в песне я его слепила из того что было,а там уж как будет ,авось прокатить за счёт форм главной героини.Но думаю не выйдет,игроки расставят приоритеты,на релизе посмотрим что это за поделка.

