Красотка против динозавров: новый геймплейный трейлер PS5-эксклюзива Code Violet

Студия TeamKill Media опубликовала новый геймплейный трейлер шутера от первого лица Code Violet. Видео представляет собой обзор игровых механик, смешанный с эксклюзивными деталями о создании главной героини. Рассказ ведет Алайна Уис, актриса озвучки протагонистки Вайолет Синклер. Она с энтузиазмом вводит зрителей в мир игры, показывая геймплейные фичи и делясь личными подробностями.

Действие игры происходит в 25 веке: Земля стала непригодной для жизни и выжившие перебираются на планету Траппист 1-E, где сталкиваются с вымиранием из-за бесплодия. Они используют технологию путешествий во времени, чтобы похищать женщин из прошлого в качестве суррогатных матерей.



Главная героиня Вайолет Синклер, вырванная из своего времени, просыпается в биоинженерном комплексе Айон, полном доисторических динозавров и враждебных сил. Ее цель: выжить, раскрыть секреты Айона, спасти близких и выбраться во время эвакуации.

Особенности игры:

Захватывающий игровой процесс: Почувствуйте настоящую панику, используя скудные ресурсы и скрытность, чтобы перехитрить неумолимых динозавров.

Стратегическое управление инвентарем: Количество ячеек ограничено, так что вам придется расставлять приоритеты между оружием, аптечками и предметами для головоломок. Каждое ваше решение будет критически важным для выживания среди смертельных угроз комплекса.

Взрывной экшен-хоррор: Окунитесь в захватывающие сражения от третьего лица с свирепыми динозаврами, комбинируя ближний и дальний бой для максимального выброса адреналина.

Потрясающая графика с трассировкой лучей на Unreal Engine: Затеряйтесь в жутких джунглях и залитых неоновым светом зданиях, где динамическое освещение, тени и отражения усиливают ужасающую атмосферу.

3D-звук от Sony: Погрузитесь в живое звуковое пространство, где каждый шорох, рев и эхо наполняют джунгли и объекты жизнью, усиливая напряжение с помощью точного направленного звука.

Адаптивные триггеры и тактильная отдача: Почувствуйте каждое действие - отдачу оружия, сопротивление при уклонении, взаимодействие с головоломками и удары в бою. Благодаря динамическим триггерам и тактильной обратной связи, каждый ваш шаг и решение становятся осязаемыми и весомыми.

Захватывающий конспирологический сюжет: Раскройте историю предательства, связанную с технологией путешествий во времени и программой суррогатов. Путь Вайолет полон шокирующих поворотов, которые не дадут вам оторваться.

Ошеломляющие головоломки: Решайте запутанные головоломки, связанные с окружением и механизмами, чтобы открывать пути и секреты, которые добавляют глубину игре и вознаграждают за критическое мышление.

Ужасающие доисторические создания: Сразитесь с разумно созданными чудовищами и классическими динозаврами, которые непредсказуемо преследуют вас, сочетая ностальгию с передовым искусственным интеллектом для незабываемых погонь.

Code Violet выйдет 12 декабря 2025 года эксклюзивно на PlayStation 5.