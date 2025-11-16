Новая игра+ и море сексуальных нарядов: новые подробности Code Violet - будущего эксклюзива PS5 в духе Dino Crisis

Ожидание игры Code Violet, позиционирующейся как духовный наследник классического хоррора Dino Crisis, скоро может стать чуть менее томительным. Разработчики сообщили, что усердно трудятся над подготовкой к релизу и анонсировали выход "эпичного нового трейлера" в течение ближайшей одной-двух недель.
В предстоящем трейлере разработчики обещают не только впечатляющие кадры геймплея, но и официальное представление актрисы, подарившей голос главной героине Вайолет. Более того, студия анонсировала специальный формат Q&A (вопросы и ответы) с участием актрисы. Игроки уже могут оставлять свои вопросы в комментариях к анонсу, чтобы в будущем услышать ответы в отдельном видео.
Пока же игрокам предлагают ознакомиться с рядом подтвержденных деталей, которые проливают свет на ключевые особенности проекта. Первым делом разработчики опубликовали небольшой тизер гардеробной, где игроки смогут не только сохраниться, но и переодеть героиню в сексуальные и крайне непрактичные наряды для борьбы с динозаврами.
Одной из самых приятных деталей стало подтверждение режима Новая Игра+, который будет доступен сразу после запуска игры. Система использует одно сохранение: как только игрок завершает основную кампанию, открывается опция "Новая Игра+". Она позволяет начать игру заново, сохранив при себе все коллекционные предметы, наряды, элементы инвентаря и оружие, что обещает сделать повторное прохождение еще более динамичным и насыщенным.
Вечный вопрос о том, должны ли трупы врагов оставаться на уровне или исчезать для оптимизации, в Code Violet был решен элегантным компромиссом. Тела убитых динозавров будут оставаться на месте, пока игрок находится в пределах зоны видимости. Они начнут исчезать лишь на значительном расстоянии, и, по заверениям разработчиков, игроки, скорее всего, даже не заметят этого момента.
Для игроков с разным уровнем подготовки в Code Violet будет представлено четыре уровня сложности: Очень легкий, Обычный, Сложный и Экстрим.
Code Violet выйдет 12 декабря 2025 года эксклюзивно на PlayStation 5.
