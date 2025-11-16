ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Code Violet 12.12.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, Ужасы, От третьего лица
4.8 65 оценок

Новая игра+ и море сексуальных нарядов: новые подробности Code Violet - будущего эксклюзива PS5 в духе Dino Crisis

2BLaraSex 2BLaraSex

Ожидание игры Code Violet, позиционирующейся как духовный наследник классического хоррора Dino Crisis, скоро может стать чуть менее томительным. Разработчики сообщили, что усердно трудятся над подготовкой к релизу и анонсировали выход "эпичного нового трейлера" в течение ближайшей одной-двух недель.

В предстоящем трейлере разработчики обещают не только впечатляющие кадры геймплея, но и официальное представление актрисы, подарившей голос главной героине Вайолет. Более того, студия анонсировала специальный формат Q&A (вопросы и ответы) с участием актрисы. Игроки уже могут оставлять свои вопросы в комментариях к анонсу, чтобы в будущем услышать ответы в отдельном видео.

Пока же игрокам предлагают ознакомиться с рядом подтвержденных деталей, которые проливают свет на ключевые особенности проекта. Первым делом разработчики опубликовали небольшой тизер гардеробной, где игроки смогут не только сохраниться, но и переодеть героиню в сексуальные и крайне непрактичные наряды для борьбы с динозаврами.

Одной из самых приятных деталей стало подтверждение режима Новая Игра+, который будет доступен сразу после запуска игры. Система использует одно сохранение: как только игрок завершает основную кампанию, открывается опция "Новая Игра+". Она позволяет начать игру заново, сохранив при себе все коллекционные предметы, наряды, элементы инвентаря и оружие, что обещает сделать повторное прохождение еще более динамичным и насыщенным.

Вечный вопрос о том, должны ли трупы врагов оставаться на уровне или исчезать для оптимизации, в Code Violet был решен элегантным компромиссом. Тела убитых динозавров будут оставаться на месте, пока игрок находится в пределах зоны видимости. Они начнут исчезать лишь на значительном расстоянии, и, по заверениям разработчиков, игроки, скорее всего, даже не заметят этого момента.

Для игроков с разным уровнем подготовки в Code Violet будет представлено четыре уровня сложности: Очень легкий, Обычный, Сложный и Экстрим.

Code Violet выйдет 12 декабря 2025 года эксклюзивно на PlayStation 5.

24
23
Комментарии:  23
Ваш комментарий
darkevil555

зато на РС боимся модов

9
Марк Ветров

выше написал по поводу модов на пк

Noowners

вот это задница умммм

7
Олег Шандер

Проходить будут одной рукой? Или же ногой?

5
MNM 777
4
bysaturn

Мусороделы.

3
Tommy451

очередной гунер слоп с примитивным геймплеем

3
askazanov

Оуоуау! Интересно!!!!!

3
Марк Ветров

Они не модов боятся на ПК, а то что бабки мимо их кармана утекут, так за скины платить надо через Плойку, а на ПК - скины от мододелов бесплатно. Швали и ссыкуны. Надо брать пример с разрабов Stellar Blade - они через пару недель после релиза на ПК заявили, что разочарованы, что так мало модов вышло, что смелость и фантазия как-то слабо проявилась у мододелов. А потом пошло поехало.

3
Эдмон Дантес

А заявлены платные скины, или это домысел на пустом месте?

Snake2105

Надеюсь на ПК тоже сделают

1
Олег Шандер

Почему этот эксклюзив очень сильно смахивает на порно игру?.. Эти вот костюмы это вообще п#здец...

1
Роман45554

как это могло стать эксклюзивом они в серьез рассчитывают что кто то станет покупать шкурки

Олег Шандер

Своих потребителей этот проект найдёт

1
ant 36436

У них все игры сначала на пс5 выходили. Прошлая тоже про динозавров Son and Bone, такое себе среднее инди.

При таком количестве подражателей КиллерАнтидот ещё не выйдя может новый жнр создать, Суравал-Патцу 😁

ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ