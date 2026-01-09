ЧАТ ИГРЫ
Code Violet 10.01.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Ужасы, От третьего лица
4 127 оценок

Первые отзывы на эксклюзив PlayStation 5 Code Violet: все очень плохо

2BLaraSex 2BLaraSex

Первые отзывы от профессиональных критиков на научно-фантастический хоррор Code Violet от студии TeamKill Media обрушились на игру подобно астероиду, уничтожившему динозавров. Ведущие издания IGN и Push Square выставили игре одинаково низкие баллы - 4 из 10, разнеся в пух и прах геймплей, сюжет и техническую реализацию. Мечта о возрождении духа Dino Crisis разбилась о реальность сырого и неудачного проекта.

Согласно обзорам, вместо напряженного хоррора игроков ждет технически сырая и концептуально пустая поделка. Локации однообразные и очень темные, боевая система убогая, где оружие лишено веса, а враги, несмотря на грозный вид, просто губки для пуль с примитивным искусственным интеллектом. Критики отдельно отмечают катастрофическую работу камеры в тесных помещениях, которая регулярно застревает в стенах, делая стычки с противниками неразборчивым хаосом.

Сюжет и персонажи также не спасают положение. Главная героиня описывается как безвольная и пустая, лишенная харизмы и мотивации, а ее окружение состоит из одномерных статистов. Мрачная и серьезная история о выживании на заброшенной станции диссонирует с откровенно "похотливой", по выражению обозревателей, работой камеры и обширным гардеробом для главной героини. Техническое состояние игры тоже оставляет желать лучшего: критики столкнулись с багами, позволявшими иметь бесконечный запас аптечек, пропадающим оружием и другими ошибками, разрушающими и без того шаткий геймплей.

Условным плюсом оба издания называют недолгую продолжительность Code Violet - около шести часов. Однако даже этот короткий срок, по единодушному мнению рецензентов, тянется невыносимо долго из-за скучного и однообразного геймплея. Push Square также похвалили визуально неплохие локации, когда героиня выходит наружу, и ее классные волосы. Однако итог критики подводят безжалостно: вместо того, чтобы тратить время на эту игру, куда лучше вновь пересмотреть классический "Парк Юрского периода" - он и страшнее, и убедительнее, и точно не заставит краснеть за происходящее на экране.

Комментарии:  43
Legend_of_the_Hero

Да там по трейлеру геймплея всё было понятно. Не понятно, почему многие возмущались, что это игра на ПК не выйдет. Наоборот радоваться должны были.

Hall_1920

Ну так, разрабы говорили. Ууууу игроки пошляки игру развратят, наша мега игра достойна только консосиков. Так что да, радоваться надо и идти в ремейк резика 2

bandaswortgen

Спасибо за бета-тест сонибои,ждём исправленную версию через год на ПК...

Red Salamandra

Чтобы её исправить надо сразу ремейк делать.

Giggity

Зачем? на ПК уже есть прекрасная killing antidote

ДаДжи

после того как они харканули в лицо пкашникам??нахрен она мне не нужна ни через год ни сейчас

Hevin

А, тоесть кто-то сомневался что там кроме как сырья для пубертата что-то ещё будет?

Retro_Gamer

Чел выдал базу. )

Agat7

А то по роликам было не видно, что анимации визуал и геймплей больше похож на чью-то курсовую на троечку , а не на адекватную игру.

Darko Lay

Если у PlayStation все плохо, то это хорошо)

inkomniak

Чую скоро и на пк выйдет если выживет по роликам понятно уже было игра типо The Killing Antidote)))

Giggity

Это была и есть копирка антидот, просто вместо зомби пихнули динозавров и кто то ещё назвал его духовным наследником дино кризиса 😂

Wing42

Что там, Pravdorub уже отмечался в комментариях, что это его новая любимая игра? Для него главное, что это эксклюзив, ведь у эксклюзива просто aнaло гoвнет (!) и все сидят и завидуют.

OilStox2

Чел на Ютубе уже игру прошел там контента на 2 с половиной часа из которых половина это затянутые кат сцены , огрызок, как он умудрился стать эксклюзивом

MagneticEnnio

ну дык по трейлерам было ясно что это мусор

