Первые отзывы на эксклюзив PlayStation 5 Code Violet: все очень плохо

Первые отзывы от профессиональных критиков на научно-фантастический хоррор Code Violet от студии TeamKill Media обрушились на игру подобно астероиду, уничтожившему динозавров. Ведущие издания IGN и Push Square выставили игре одинаково низкие баллы - 4 из 10, разнеся в пух и прах геймплей, сюжет и техническую реализацию. Мечта о возрождении духа Dino Crisis разбилась о реальность сырого и неудачного проекта.

Согласно обзорам, вместо напряженного хоррора игроков ждет технически сырая и концептуально пустая поделка. Локации однообразные и очень темные, боевая система убогая, где оружие лишено веса, а враги, несмотря на грозный вид, просто губки для пуль с примитивным искусственным интеллектом. Критики отдельно отмечают катастрофическую работу камеры в тесных помещениях, которая регулярно застревает в стенах, делая стычки с противниками неразборчивым хаосом.

Сюжет и персонажи также не спасают положение. Главная героиня описывается как безвольная и пустая, лишенная харизмы и мотивации, а ее окружение состоит из одномерных статистов. Мрачная и серьезная история о выживании на заброшенной станции диссонирует с откровенно "похотливой", по выражению обозревателей, работой камеры и обширным гардеробом для главной героини. Техническое состояние игры тоже оставляет желать лучшего: критики столкнулись с багами, позволявшими иметь бесконечный запас аптечек, пропадающим оружием и другими ошибками, разрушающими и без того шаткий геймплей.

Условным плюсом оба издания называют недолгую продолжительность Code Violet - около шести часов. Однако даже этот короткий срок, по единодушному мнению рецензентов, тянется невыносимо долго из-за скучного и однообразного геймплея. Push Square также похвалили визуально неплохие локации, когда героиня выходит наружу, и ее классные волосы. Однако итог критики подводят безжалостно: вместо того, чтобы тратить время на эту игру, куда лучше вновь пересмотреть классический "Парк Юрского периода" - он и страшнее, и убедительнее, и точно не заставит краснеть за происходящее на экране.