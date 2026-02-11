По данным студии, Code Violet имела "огромный успех", и сиквел уже находится в разработке

TeamKill Media подтвердила, что новая глава во вселенной Code Violet находится в разработке. В сообщении для сообщества студия рассказала, что сиквел будет называться Code UltraViolet и станет прямым продолжением истории Вайолет.

По словам разработчиков, проект уже находится в активной разработке и является частью нескольких разрабатываемых игр — но это было названо объявлением, которым команда «больше всего рада» поделиться.

Студия заявила, что решение было принято в первую очередь из-за реакции аудитории. TeamKill Media объяснила начало разработки сиквела «огромным успехом» Code Violet и поддержкой её поклонников.

Благодаря огромному успеху Code Violet и невероятной поддержке всех вас, мы официально подтверждаем, что разработка следующей главы истории Вайолет, Code UltraViolet, уже началась.

Пока нет подробностей о проекте, но студия заверяет, что это будет «совершенно новая игра и продолжение». Команда также гарантирует, что UltraViolet станет «значительным шагом вперёд» по сравнению с первой частью.

TeamKill Media заявила, что это только начало, и пообещала в ближайшее время новые анонсы и презентации. На данный момент точно известно, что история Вайолет ещё далека от завершения — и должна стать главным направлением следующего этапа работы студии.