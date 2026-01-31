Разработчики Code Violet не раскрывают цифры продаж, но хвалятся успешным запуском и готовят новый режим для фанатов

Студия TeamKill Media подвела итоги первого месяца после релиза хоррора на выживание Code Violet на PlayStation 5. Разработчики не стали называть точные цифры продаж, но с гордостью сообщили об успешном запуске и высоких позициях игры в чартах PlayStation Store.
Огромная благодарность нашим замечательным фанатам, которые помогли нам добиться невероятных результатов в первый месяц после релиза! Благодаря вам игра оказалась в списках бестселлеров PlayStation Store!
№1 в предзаказах
№1 среди новых игр
№1 в самых ожидаемых играх
№2 в категории хорроров
№3 среди шутеров от третьего лица
№6 в экшен-играх
Попала в общий топ игр
Главной новостью стало подтверждение разработки нового режима испытаний. Он создается специально для преданных фанатов, которые уже прошли игру несколько раз и хотят больше адреналина. Подробности обещают раскрыть в ближайшее время.
Code Violet - хоррор от третьего лица, где главная героиня Вайолет Синклер сражается с ожившими динозаврами в заброшенном комплексе будущего. Игрокам доступны стелс, крафт оружия и динамичные перестрелки. Игра вышла эксклюзивно на PS5 и получила преимущественно негативные отзывы, хотя разработчики не бросают игру и занимаются исправлениями.
