Разработчики Code Violet не раскрывают цифры продаж, но хвалятся успешным запуском и готовят новый режим для фанатов

Студия TeamKill Media подвела итоги первого месяца после релиза хоррора на выживание Code Violet на PlayStation 5. Разработчики не стали называть точные цифры продаж, но с гордостью сообщили об успешном запуске и высоких позициях игры в чартах PlayStation Store.

Огромная благодарность нашим замечательным фанатам, которые помогли нам добиться невероятных результатов в первый месяц после релиза! Благодаря вам игра оказалась в списках бестселлеров PlayStation Store!



№1 в предзаказах

№1 среди новых игр

№1 в самых ожидаемых играх

№2 в категории хорроров

№3 среди шутеров от третьего лица

№6 в экшен-играх

Попала в общий топ игр

Главной новостью стало подтверждение разработки нового режима испытаний. Он создается специально для преданных фанатов, которые уже прошли игру несколько раз и хотят больше адреналина. Подробности обещают раскрыть в ближайшее время.

Code Violet - хоррор от третьего лица, где главная героиня Вайолет Синклер сражается с ожившими динозаврами в заброшенном комплексе будущего. Игрокам доступны стелс, крафт оружия и динамичные перестрелки. Игра вышла эксклюзивно на PS5 и получила преимущественно негативные отзывы, хотя разработчики не бросают игру и занимаются исправлениями.