Code Violet 10.01.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Ужасы, От третьего лица
3.7 169 оценок

Разработчики Code Violet не раскрывают цифры продаж, но хвалятся успешным запуском и готовят новый режим для фанатов

2BLaraSex 2BLaraSex

Студия TeamKill Media подвела итоги первого месяца после релиза хоррора на выживание Code Violet на PlayStation 5. Разработчики не стали называть точные цифры продаж, но с гордостью сообщили об успешном запуске и высоких позициях игры в чартах PlayStation Store.

Огромная благодарность нашим замечательным фанатам, которые помогли нам добиться невероятных результатов в первый месяц после релиза! Благодаря вам игра оказалась в списках бестселлеров PlayStation Store!

№1 в предзаказах
№1 среди новых игр
№1 в самых ожидаемых играх
№2 в категории хорроров
№3 среди шутеров от третьего лица
№6 в экшен-играх
Попала в общий топ игр

Главной новостью стало подтверждение разработки нового режима испытаний. Он создается специально для преданных фанатов, которые уже прошли игру несколько раз и хотят больше адреналина. Подробности обещают раскрыть в ближайшее время.

Code Violet - хоррор от третьего лица, где главная героиня Вайолет Синклер сражается с ожившими динозаврами в заброшенном комплексе будущего. Игрокам доступны стелс, крафт оружия и динамичные перестрелки. Игра вышла эксклюзивно на PS5 и получила преимущественно негативные отзывы, хотя разработчики не бросают игру и занимаются исправлениями.

dmbarar

я передернул на нее

CavalierCate

больше тебе ничего не остается

dmbarar CavalierCate

у тебя нет ни консоли ни пк играть не на чем и не во что вот и бесишься

Tommy451
kotasha

Серьёзна этот мусор кто ещё покупает ?

Kokoprime1991

Игра разработки стоимостью доширака, а цена фул прайз 40$ и по политике СОНИ без рефандов, конечно порадуются скам продукту и наё...бке кучи народу , которые на эту дрянь повелись . Следовательно она и окупилась ^_^

M0208

Игра же для сонибоев, а значит 12 из 10.

sapphire_n

Себя не похвалишь, никто не похвалит.

Alexander812
vzmJack

На столько популярная игра что я слышу о ней впервые 🧐

Дмитрий Нетсев

А тут про неё много писали (как и про прочие игры про сиськи).

vzmJack Дмитрий Нетсев

Не ну ради сисек стоит узнать её получше 🤣

Дмитрий Ворончихин

Эта новость звучит как троллинг

ОгурчикЮрец

Теперь понятно, чего он не захотел ее выпускать на ПК.

Разорвал бы все игры в стиме.

Как старфилд со своими оценками :D (игра ну прямо ужас, ну не на такие оценки)

CavalierCate

старфилд тоже кал

mister dendy

Через несколько месяцев вангую о банкротстве и закрытии студии

Пользователь ВКонтакте

// Анатолий Егерь

sa1958

Во как оказывается, а мы и не знали.

