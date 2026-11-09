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Code Violet 10.01.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Ужасы, От третьего лица
3.5 193 оценки

Разработчики Code Violet опубликовали скриншоты первого платного косметического DLC Primal Charm Collection

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Студия TeamKill Media представила новый косметический DLC для своей игры Code Violet под названием Primal Charm Collection. DLC выйдет 16 ноября 2026 года на PlayStation 5 и будет доступен для покупки отдельно за 6 долларов.

В набор входят:

  • 3 новых костюма в разных стилях;
  • 3 новых скина для оружия.

Разработчики опубликовали скриншоты новых образов и скинов, подчеркнув, что "выживание ещё никогда не выглядело так круто". Игрокам предлагают выбрать, какой из трёх стилей они примерят первым.

+ ещё 3 картинки

Code Violet - это научно-фантастический экшен-хоррор от третьего лица, разработанный студией TeamKill Media и вышедший эксклюзивно на PlayStation 5 10 января 2026 года. Игра получила в основном разгромные и посредственные отзывы от критиков и игроков. Критике подверглись короткая продолжительность (менее 3 часов), проблемы с оптимизацией и управлением, слабый UX и баги.

Консоли 24 Скриншоты 4
28
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
Niт6iтЛиsт4n

Они за это еще и денег просят? После феноменального провала? Ох... А ну хотя это ж плойка там хомячков доть это

16
Kenguruss

Что за ии высер😂

8
Kenn1y

Спустя год, весьма странно. И вообще, базовые костюмы лучше.

WerGC

если игра го8но и баба не поможет

Sp1Ls

Мы не выпустим на ПК, ибо там будут модеры огалять персонажа. Через год выпускают платные скины с глубоким декольте.)

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