Разработчики Code Violet опубликовали скриншоты первого платного косметического DLC Primal Charm Collection

Студия TeamKill Media представила новый косметический DLC для своей игры Code Violet под названием Primal Charm Collection. DLC выйдет 16 ноября 2026 года на PlayStation 5 и будет доступен для покупки отдельно за 6 долларов.
В набор входят:
- 3 новых костюма в разных стилях;
- 3 новых скина для оружия.
Разработчики опубликовали скриншоты новых образов и скинов, подчеркнув, что "выживание ещё никогда не выглядело так круто". Игрокам предлагают выбрать, какой из трёх стилей они примерят первым.
Code Violet - это научно-фантастический экшен-хоррор от третьего лица, разработанный студией TeamKill Media и вышедший эксклюзивно на PlayStation 5 10 января 2026 года. Игра получила в основном разгромные и посредственные отзывы от критиков и игроков. Критике подверглись короткая продолжительность (менее 3 часов), проблемы с оптимизацией и управлением, слабый UX и баги.
Они за это еще и денег просят? После феноменального провала? Ох... А ну хотя это ж плойка там хомячков доть это
Что за ии высер😂
Спустя год, весьма странно. И вообще, базовые костюмы лучше.
если игра го8но и баба не поможет
Мы не выпустим на ПК, ибо там будут модеры огалять персонажа. Через год выпускают платные скины с глубоким декольте.)