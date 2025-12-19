Разработчики Code Violet ответили на обвинения в лицемерии из-за того, что игра не выйдет на PC

После выхода нового трейлера студия TeamKill Media, разработчики эксклюзивной для PS5 игры Code Violet (духовного наследника Dino Crisis), снова столкнулась с волной критики. Ранее команда заявила, что не хочет видеть "вульгарные" моды, оскорбляющие их видение игры и актеров озвучки, поэтому не будет выпускать игру на PC. Однако новый трейлер демонстрирует откровенные наряды для главной героини, что стало причиной недовольства игроков, которые снова обвинили студию в лицемерии.

В ответ на обвинения TeamKill Media пояснили:

Есть большая разница между показом женской фигуры персонажа и изгибов ее тела и "порнографическими" или "голыми" модификациями персонажа.

Мы не против "сексуальности". Мы против "вульгарных" "порнографических" модов.

И да, мы очень уважаем наших актрис озвучивания.

Пост разжег лишь еще больше споров, в результате чего TeamKill Media его удалили и написали, что больше не намерены спорить с хейтерами, и что это их право - "решать, как и где продавать свои игры".

Есть те, кто хочет, чтобы мы сдались, потерпели неудачу или закрылись. Этого не произойдет. Мы продолжим идти вперед, оставаясь верными своему делу и непоколебимыми. У нас в разработке множество игр, и ненавистникам не избавиться от нас. Мы занимаемся этим почти 10 лет и намерены остаться здесь надолго.