Разработчики Code Violet ответили на обвинения в лицемерии из-за того, что игра не выйдет на PC

После выхода нового трейлера студия TeamKill Media, разработчики эксклюзивной для PS5 игры Code Violet (духовного наследника Dino Crisis), снова столкнулась с волной критики. Ранее команда заявила, что не хочет видеть "вульгарные" моды, оскорбляющие их видение игры и актеров озвучки, поэтому не будет выпускать игру на PC. Однако новый трейлер демонстрирует откровенные наряды для главной героини, что стало причиной недовольства игроков, которые снова обвинили студию в лицемерии.
В ответ на обвинения TeamKill Media пояснили:
Есть большая разница между показом женской фигуры персонажа и изгибов ее тела и "порнографическими" или "голыми" модификациями персонажа.
Мы не против "сексуальности". Мы против "вульгарных" "порнографических" модов.
И да, мы очень уважаем наших актрис озвучивания.
Пост разжег лишь еще больше споров, в результате чего TeamKill Media его удалили и написали, что больше не намерены спорить с хейтерами, и что это их право - "решать, как и где продавать свои игры".
Есть те, кто хочет, чтобы мы сдались, потерпели неудачу или закрылись. Этого не произойдет. Мы продолжим идти вперед, оставаясь верными своему делу и непоколебимыми. У нас в разработке множество игр, и ненавистникам не избавиться от нас. Мы занимаемся этим почти 10 лет и намерены остаться здесь надолго.
Все они правильно сказали. Постоянная объективизация уже просто убога и недопустима. Молодцы разрабы!
А какое отношение они имеют к модам???? Хорошо, а когда в играх повестки на пихают где можно и где вообще не нужно - значит это можно и нужно, а вот моды - это зло. Да ну и сидите в своей пс, а то придумали какие-то тупые отмазки.
Вы, лицемеры, забываете, что у игорьков есть такое же право ваши поделки не покупать // Александр Ковалёв
это игра и даром не нужна ,есть Stellar blade которая 100 раз лучше
Выглядит как второсортное дерьмо а не игра...
Эта кривая поделка на UE5 и так никому не нужна.
Их предыдущее дерьмо:
Ну, помянем.
Да конечно гонят, они бы и прон игру сделали если бы можно было ,просто хотят скины на консолях продавать , лошары ,игра примитивная, в стиме этих поделок с толстопопыми помойка и все никому не нужны, посмешища
Они просто не смогут монетизировать тот контент что создадут модеры вот и выдумывают нелепые оправдания // Виктор Бароменский
Не хотите видеть вульгарные моды - не качайте их, блин. В общем, продались и лицемерно оправдываются.
А что это за игра такая? Пародия на SB что-ли? Первый раз о ней слышу...
да чисто коммерческий проект для любителей эротическое контента и насилия. максимально нелепый сюжет с минимально женственной дамой в максимально сексуальных нарядах
Ясно, хорошо что я в такое не играю. Так что не велика потеря.
новость про эту игру ещё не раз всплывёт даже по сле релиза)) ребята поймали волну инфоповодов))