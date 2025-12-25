Разработчики Code Violet поздравили всех с праздниками и опубликовали геймплейный рождественский трейлер

Разработчики из TeamKill Media поздравили всех с Рождеством, выпустив специальный праздничный геймплейный трейлер своего эксклюзивного экшен-хоррора Code Violet для PlayStation 5.
Вместо традиционного поздравления студия предлагает игрокам окунуться в мрачную атмосферу колонии Айон на планете Trappist 1-E, но с новым праздничным антуражем. Трейлер демонстрирует главную героиню Вайолет Синклер в серии эксклюзивных костюмов.
В ролике можно увидеть не только тематические рождественские образы, но и наряд "Дама в красном платье". Важно отметить, что трейлер является именно геймплейным - новые костюмы показаны не в виде статичных рендеров, а в процессе реального игрового действия. Вайолет сражается с угрозами, демонстрируя, что стильный внешний вид не помеха для выживания.
Релиз Code Violet состоится 10 января 2026 года эксклюзивно для PlayStation 5. Предзаказавшие игру смогут начать играть на день раньше.
халтура. могли бы нормлаьное порздравление замутить
Такое себе поздравление
Еще бы на ПК игру выпустили, вот это был бы подарок
выпустят по любому
"What the fuck is this piece of siht?!"
Нейро-слоп