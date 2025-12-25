Разработчики Code Violet поздравили всех с праздниками и опубликовали геймплейный рождественский трейлер

Разработчики из TeamKill Media поздравили всех с Рождеством, выпустив специальный праздничный геймплейный трейлер своего эксклюзивного экшен-хоррора Code Violet для PlayStation 5.

Вместо традиционного поздравления студия предлагает игрокам окунуться в мрачную атмосферу колонии Айон на планете Trappist 1-E, но с новым праздничным антуражем. Трейлер демонстрирует главную героиню Вайолет Синклер в серии эксклюзивных костюмов.

В ролике можно увидеть не только тематические рождественские образы, но и наряд "Дама в красном платье". Важно отметить, что трейлер является именно геймплейным - новые костюмы показаны не в виде статичных рендеров, а в процессе реального игрового действия. Вайолет сражается с угрозами, демонстрируя, что стильный внешний вид не помеха для выживания.

Релиз Code Violet состоится 10 января 2026 года эксклюзивно для PlayStation 5. Предзаказавшие игру смогут начать играть на день раньше.