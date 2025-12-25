ЧАТ ИГРЫ
Code Violet 10.01.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Ужасы, От третьего лица
4.2 116 оценок

Разработчики Code Violet поздравили всех с праздниками и опубликовали геймплейный рождественский трейлер

2BLaraSex 2BLaraSex

Разработчики из TeamKill Media поздравили всех с Рождеством, выпустив специальный праздничный геймплейный трейлер своего эксклюзивного экшен-хоррора Code Violet для PlayStation 5.

Вместо традиционного поздравления студия предлагает игрокам окунуться в мрачную атмосферу колонии Айон на планете Trappist 1-E, но с новым праздничным антуражем. Трейлер демонстрирует главную героиню Вайолет Синклер в серии эксклюзивных костюмов.

В ролике можно увидеть не только тематические рождественские образы, но и наряд "Дама в красном платье". Важно отметить, что трейлер является именно геймплейным - новые костюмы показаны не в виде статичных рендеров, а в процессе реального игрового действия. Вайолет сражается с угрозами, демонстрируя, что стильный внешний вид не помеха для выживания.

Релиз Code Violet состоится 10 января 2026 года эксклюзивно для PlayStation 5. Предзаказавшие игру смогут начать играть на день раньше.

4
6
Комментарии:  6
нитгитлистер

халтура. могли бы нормлаьное порздравление замутить

1
UnfoundedRylan

Такое себе поздравление

Константин335

Еще бы на ПК игру выпустили, вот это был бы подарок

SERGEY-SP

выпустят по любому

PoetAnderson

"What the fuck is this piece of siht?!"

smallhell

Нейро-слоп