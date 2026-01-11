Разработчики Code Violet, раскритиковали критиков за их разгромные обзоры, заявив, что игра создана для фанатов

Для игровой индустрии, 2026 год начался с громкого провала — шутер в жанре survival horror Code Violet от студии TeamKill Media стал первой жертвой года. Игра, вышедшая в ранний доступ 9 января, получила массу негативных отзывов из-за скучного геймплея и устаревших механик.
Духовный преемник Dino Crisis доступен исключительно на PlayStation 5 и имеет 40% на Metacritic — один из самых низких рейтингов за последние годы. Однако разработчики утверждают, что игра не рассчитана на критиков.
Ответ TeamKill Media на критику выглядит как попытка переложить вину на рецензентов. В своем заявлении на X студия заявила, что создавала игру для фанатов, а не для профессиональных обозревателей. Разработчики также назвали Code Violet своим самым успешным проектом, несмотря на очевидные проблемы.
Компания поблагодарила поклонников за то, что игра заняла первое место в чарте новых релизов PlayStation Store, но реальные отзывы игроков говорят об обратном. На момент написания у Code Violet 2,96 балла из 5 в PS Store на основе более 1,8 тыс. проверенных отзывов. При этом 35% игроков поставили игре всего одну звезду.
Хотя есть и восторженные отзывы, почти половина оценок не превышает двух звезд. Таким образом, Code Violet терпит крах и у критиков, и у игроков, и единственное, что ей остается, — это стать примером того, как нельзя реагировать на негативную критику.
