Code Violet 10.01.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Ужасы, От третьего лица
3.9 137 оценок

Разработчики Code Violet, раскритиковали критиков за их разгромные обзоры, заявив, что игра создана для фанатов

KoRnEr KoRnEr

Для игровой индустрии, 2026 год начался с громкого провала — шутер в жанре survival horror Code Violet от студии TeamKill Media стал первой жертвой года. Игра, вышедшая в ранний доступ 9 января, получила массу негативных отзывов из-за скучного геймплея и устаревших механик.

Первые отзывы на эксклюзив PlayStation 5 Code Violet: все очень плохо

Духовный преемник Dino Crisis доступен исключительно на PlayStation 5 и имеет 40% на Metacritic — один из самых низких рейтингов за последние годы. Однако разработчики утверждают, что игра не рассчитана на критиков.

Ответ TeamKill Media на критику выглядит как попытка переложить вину на рецензентов. В своем заявлении на X студия заявила, что создавала игру для фанатов, а не для профессиональных обозревателей. Разработчики также назвали Code Violet своим самым успешным проектом, несмотря на очевидные проблемы.

Компания поблагодарила поклонников за то, что игра заняла первое место в чарте новых релизов PlayStation Store, но реальные отзывы игроков говорят об обратном. На момент написания у Code Violet 2,96 балла из 5 в PS Store на основе более 1,8 тыс. проверенных отзывов. При этом 35% игроков поставили игре всего одну звезду.

Хотя есть и восторженные отзывы, почти половина оценок не превышает двух звезд. Таким образом, Code Violet терпит крах и у критиков, и у игроков, и единственное, что ей остается, — это стать примером того, как нельзя реагировать на негативную критику.

Lоner

ХАХАХА МЫ играем а пекари ждут!

43
UpcomingHansel

Вообще не ждём потому что не знаем чо эта? Расскажи))

15
UpcomingHansel

Глянул - графически игра убожество, а это уже повод пройти мимо)) даже мимо прохождения на Твоей Трубе! Так что не ждём, успокойся

12
ОгурчикЮрец

Наслаждайся :D И бесплатно такое не надо. Придумали что это типа "приемник" Dino Crisis.

А по настоящему, тупо помойка и вместо того что бы игру сделать, они жопы на первый план сделали, а не игру.

12
Legend_of_the_Hero

"Духовный преемник Dino Crisis". Приемник такой игры как Dino Crisis должен быть достойным! А не поделкой на коленке. И раскритиковали их как раз в основном игроки, а критики там лишь малая часть. Молчали бы лучше сидели.

13
ОгурчикЮрец

Продались за эксклюзив сони, теперь хавайте.

На ПК, игру могли бы хоть починить, сами игроки.

12
ДаДжи

они запустили оправдание что на самом деле игру технически сложно подогнать под пк,а не из за того они хотят продавать скинычи и не хотят видеть бесплатные моды

2
Richard Batsbаk

А для фанатов чего? Если фанатов дино кризиса, то на дино кризис это слабо похоже, да и дино кризисы, в отличии от этого, на момент своего выхода были передовыми играми. В своей серии это первая игра, то есть фанбазы код виолет ещё нет по факту.

11
Vad Pvn

фанатов Плястешен конечно, это они заслужили)))

9
Мария Тихонова_РОК ПЕВИЦА

Скоро выйдет новая Обитель зла с новой Алой Вонг

Wing42

Чем больше они оправдываются, тем глубже себя закапывают. Заметил эту тенденцию за многими разработчиками.

7
SERGEY-SP

Шлак а не игра!И хорошо что такой позор на пк не вышел!Там впринципи и до выхода было понятно что это пи..ец а не игра!

6
Babadzaki-San

Фанатов чего?Игр без геймплея и графона,но с бабцой в труселях?Знаю я таких фанатов,у них слюна изо рта капает от таких"шедевров"игровой индустрии).Они и игру с одними лишь белыми стенами купят,лишь бы там женская срака бегала.Ну какие игроки такие и игры.)

5
Tristall_Marauder

Вчера племяша к брату привозил, пока сидел чай пил, смотрел как брат в это играет, ну это сюр чистой воды,этому далеко до дино кризиса, все динозавры как надувные, их поведение тупейшее,стрельба-ужас. Все очень кривое, за такое 50$? , максимум 5$,не более. И как я понял из разговора с братом, игра проходится часа за 4?

4
Pravdarub

А какие у неё фанаты?

4
MNM 777

фанаты их прошлой игры )

7
SERGEY-SP MNM 777

бля ржу не могу ахахахахахах

5
WerGC

позорные клоуны лучше бы и не вякали,таких криворуких надо гнать тряпками

ps фанатов чего помойного мусора?

4
