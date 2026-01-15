Разработчики эксклюзива Code Violet перестали спорить с хейтерами и начали активно исправлять игру

Разработчики скандальной хоррор-игры Code Violet из студии TeamKill Media, похоже, решили кардинально сменить тактику. После болезненного релиза, который сопровождался волной негативных отзывов, массовыми жалобами на баги и требованиями возврата денег, студия оказалась в эпицентре скандалов. Однако вместо того, чтобы продолжать публичные перепалки с хейтерами в соцсетях, TeamKill Media неожиданно перешла от слов к делу. Команда выпустила уже два масштабных патча после запуска, направленных на устранение ключевых проблем.

В последнем патче 1.000.026 исправлены ситуации, блокирующие прогресс, включая повторную блокировку некоторых дверей и редкие зависания при смене оружия. Скорострельность оружия больше не залипает при переключении, а визуальная отдача при получении урона стала заметнее. Камера теперь не застревает в геометрии, а плавно поднимается, если игрок заслоняет обзор. Также добавлены долгожданные настройки графики: включение/отключение зернистости, размытия в движении и выбор соотношения сторон для полноэкранного режима.

Несмотря на явный прогресс в работе над игрой, волна негативных пользовательских оценок пока не стихает. Сообщество, раздраженное состоянием игры на старте и поведением разработчиков, настроено скептически. Второй патч - шаг в правильном направлении, но доверие, подорванное на самом критическом этапе, вернуть сложно. Ждет ли игру возрождение в стиле No Man's Sky или Cyberpunk 2077 - покажет время.