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Code Violet 10.01.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Ужасы, От третьего лица
3.5 186 оценок

Разработчики худшей игры года Code Violet работают сразу над 3 играми и все будут эксклюзивами Sony

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Студия TeamKill Media, печально известная по провальному хоррору Code Violet, который многие СМИ и игроки назвали одним из худших эксклюзивов PS5 за всю историю консоли, объявила о серьезных планах. Несмотря на разгромные отзывы и низкие оценки (29 баллов на Metacritic), разработчики не собираются останавливаться.

В ответ на вопрос фаната в соцсетях студия сообщила, что сейчас одновременно ведет разработку трех проектов. Все они создаются на Unreal Engine 5.7 (в ближайшее время перейдут на 5.8) и ориентированы на PlayStation 5.

У нас сейчас в работе три проекта… какой из них вы увидите первым, будет зависеть от множества факторов, но прогресс выглядит потрясающе. Мы не можем пока много рассказывать, но скоро вы увидите от нас безумные вещи.

Студия также подтвердила, что рассматривает все три проекта с прицелом на следующее поколение PlayStation. Два из них могут стать кросс-генными, а один получит обновление позже. PS5 при этом останется важной платформой еще долгое время.

Каждая легенда начинается с тайны. Три главных героя. Три мира. Три видения. Фрагмент каждого. Путешествие только начинается.

Code Violet позиционировался как духовный наследник Dino Crisis, но получил массу критики за технические проблемы, слабый геймплей, короткую продолжительность и спорные дизайнерские решения. Тем не менее студия назвала релиз "огромным успехом" среди своих фанатов и даже анонсировала сиквел Code UltraViolet.

Консоли
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Комментарии:  36
Ваш комментарий
Константин335

Я думаю не будь эта игра эксклюзивом Сони, так пользователи ПГ эту игру бы хвалили. Там есть все что им надо, сексуальная главная героиня, но так как игры нет на ПК, тут ее хейтят

16
Summonеr

Как же знатно повезло сонибоям. Такие качественные и потрясные эксклюзивы для них пилят, хоть сейчас беги и покупай консоль.😁

10
Mad_cloud

Откуда у них деньги мусор клепать

9
jax baron

ха ха дауны

8
WerGC

трешаделы бабы сони

7
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