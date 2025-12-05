Разработчики PS5-эксклюзива Code Violet опубликовали новое геймплейное видео в связи с возобновлением предзаказов

TeamKill Media сообщила о возобновлении приема предзаказов на экшен-хоррор Code Violet в цифровом магазине PlayStation. Недавно разработчики полностью пересмотрели структуру изданий игры, упростив их до одной стандартной версии, которая будет включать в себя весь контент, ранее доступный только в Deluxe-издании. В связи с переоткрытием предзаказов,TeamKill Media также опубликовала новый геймплейный ролик:

До января команда продолжит тестирование, балансировку и полировку игры, а также работу над трейлерами и подготовку ревью-кодов для журналистов.

Эти недели пролетят быстро, и совсем скоро вы сможете играть за Вайолет и устраивать резню динозаврам! - пообещали разработчики.

Code Violet выйдет на PlayStation 5 10 января 2026 года.