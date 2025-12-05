ЧАТ ИГРЫ
Code Violet 10.01.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Ужасы, От третьего лица
Разработчики PS5-эксклюзива Code Violet опубликовали новое геймплейное видео в связи с возобновлением предзаказов

2BLaraSex 2BLaraSex

TeamKill Media сообщила о возобновлении приема предзаказов на экшен-хоррор Code Violet в цифровом магазине PlayStation. Недавно разработчики полностью пересмотрели структуру изданий игры, упростив их до одной стандартной версии, которая будет включать в себя весь контент, ранее доступный только в Deluxe-издании. В связи с переоткрытием предзаказов,TeamKill Media также опубликовала новый геймплейный ролик:

До января команда продолжит тестирование, балансировку и полировку игры, а также работу над трейлерами и подготовку ревью-кодов для журналистов.

Эти недели пролетят быстро, и совсем скоро вы сможете играть за Вайолет и устраивать резню динозаврам! - пообещали разработчики.

Code Violet выйдет на PlayStation 5 10 января 2026 года.

KILLA06

НУ УРОВНЕ ИНДИИ ИГР

MNM 777
StickyNethrax

Но поскольку это ЭКСЛЮЗЫЫЫУУУУ, то игра хорошая автоматически.

MNM 777
Енот Херсонский

Че то шляпа какая то ))

Kenn1y

Если там только динозавры, то как аналог Dino Crisis можно попробовать.

askazanov

Это игра про красивую пятую точку и не только!??

ant 36436

Только про неё, больше ничего от этих разрабов ждать не стоит. Они и динозавров взяли что бы из прошлой своей игры анимации использовать.

Артем Lion

Динозавр Блейд (снова тянка с сиськами и фигурой)

Kenn1y

В Dino Crisis типо было не так?

Искусственный интеллeкт

надо было в бонусный контент добавить костюм Регины из Dino Crisis

Kenn1y

Там есть лучше, полный комбез. Так, кто знает, может и добавили.

inkomniak

палюбому добавят

SERGEY-SP

ху..та анимации здорова были!

inkomniak

Смесь Dino Crisis и The Killing Antidote ))))

PoetAnderson

Бл* не удержался) Извините, кого задел))