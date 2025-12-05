Разработчики PS5-эксклюзива Code Violet опубликовали новое геймплейное видео в связи с возобновлением предзаказов

TeamKill Media сообщила о возобновлении приема предзаказов на экшен-хоррор Code Violet в цифровом магазине PlayStation. Недавно разработчики полностью пересмотрели структуру изданий игры, упростив их до одной стандартной версии, которая будет включать в себя весь контент, ранее доступный только в Deluxe-издании. В связи с переоткрытием предзаказов,TeamKill Media также опубликовала новый геймплейный ролик:
До января команда продолжит тестирование, балансировку и полировку игры, а также работу над трейлерами и подготовку ревью-кодов для журналистов.
Эти недели пролетят быстро, и совсем скоро вы сможете играть за Вайолет и устраивать резню динозаврам! - пообещали разработчики.
Code Violet выйдет на PlayStation 5 10 января 2026 года.
НУ УРОВНЕ ИНДИИ ИГР
Но поскольку это ЭКСЛЮЗЫЫЫУУУУ, то игра хорошая автоматически.
Че то шляпа какая то ))
Если там только динозавры, то как аналог Dino Crisis можно попробовать.
Это игра про красивую пятую точку и не только!??
Только про неё, больше ничего от этих разрабов ждать не стоит. Они и динозавров взяли что бы из прошлой своей игры анимации использовать.
Динозавр Блейд (снова тянка с сиськами и фигурой)
В Dino Crisis типо было не так?
надо было в бонусный контент добавить костюм Регины из Dino Crisis
Там есть лучше, полный комбез. Так, кто знает, может и добавили.
палюбому добавят
ху..та анимации здорова были!
Смесь Dino Crisis и The Killing Antidote ))))
Бл* не удержался) Извините, кого задел))