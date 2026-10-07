Разработчики скандального эксклюзива Code Violet показали обновленную внешность главной героини в сиквеле

Студия TeamKill Media, известная по эксклюзиву для PlayStation 5 Code Violet, опубликовала свежий анонс по своим проектам. В соцсетях разработчики представили первый взгляд на обновленную модель главной героини Вайолет Синклер в продолжении Code UltraViolet, а также новый официальный логотип игры.

Разработка нашей следующей главы продвигается вперед, и мы также усердно работаем над подготовкой к предстоящей презентации Code UltraViolet. Сегодня мы рады представить первый взгляд на новую внутриигровую модель персонажа Вайолет, а также новый официальный логотип игры.

Изменение внешности героини разработчики пояснили сменой технологий и доработкой модели, а также пообещали еще больше пикантных нарядов.

Code Violet - это экшен-хоррор от третьего лица в духе Dino Crisis, вышедший в январе 2026 года исключительно на PS5. Игра получила весьма низкие оценки (29 баллов на Metacritic у критиков) и вызвала скандалы из-за багов, сексуального дизайна героини и отказа студии выпустить версию для ПК из-за опасений перед "вульгарными" модами. Несмотря на это, TeamKill Media еще в феврале 2026 года назвала релиз "ошеломляющим успешным" и официально подтвердила разработку сиквела Code UltraViolet.