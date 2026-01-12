Скандальный эксклюзив Code Violet может серьезно ударить по репутации Sony из-за ее политики возвратов

Скандал вокруг нового эксклюзива PlayStation 5 - игры Code Violet от TeamKill Media - вышел за рамки простой критики качества проекта. Игра получила низкие оценки критиков (40 баллов на Metacritic) и негативные отзывы игроков (3 балла на Metacritic). Однако основное возмущение вызвала не игра сама по себе, а невозможность для большинства пользователей вернуть за нее деньги в PlayStation Store.
Политика возвратов Sony позволяет получить деньги обратно только в крайне ограниченных случаях, обычно если игра не была скачана. Это резко контрастирует с политикой Steam, где можно запросить возврат в течение двух недель при игре менее двух часов.
Разработчик Code Violet ранее объяснял отсутствие PC-версии желанием защитить главную героиню от модификаций. После скандала с качеством игры пользователи предположили, что настоящей причиной могло быть избегание либеральной системы возвратов Steam, где две предыдущие игры TeamKill Media массово возвращались.
Недовольство игроков сосредоточено на политике Sony. В отзывах в PS Store и соцсетях пользователи прямо связывают свой гнев с невозможностью возврата и угрожают впредь осторожнее покупать игры в цифровом магазине консоли. Некоторые называют ситуацию с Code Violet поводом для пересмотра правил возвратов.
Sony PlayStation не разрешает возврат средств за Code Violet просто потому, что игра была скачана, это полная чушь, игра еле работает, динозавры проваливаются сквозь стены и иногда становятся невидимыми, как они вообще могли выпустить эту игру в таком виде?
Никогда не думал, что так скоро увижу игру хуже, чем Callisto Protocol. Я так зол, что, наверное, больше никогда не буду покупать игры в PS Store, пока они не исправят свою политику возврата средств. Пекари высшая раса!
Code Violet должна стать для Sony примером для пересмотра политики возврата средств и ее большей клиентоориентированности, как это делает Steam... но вы же знаете, что они этого не сделают.
Ранее Sony делала исключения и проводила массовые возвраты только в единичных случаях, таких как провальный запуск Cyberpunk 2077 на PlayStation 4 и закрытие серверов Concord. Пока неясно, станет ли провал Code Violet подобным прецедентом, но репутационный ущерб платформе от жесткой политики возвратов уже наносится.
плойка же знак качества? что случилось что стряслось?
Что это за провокация? The Callisto Protocol — лучшая игра 2022 года.
Может не лучшая, но по тех части там придраться не к чему.
Ну как сказать - на канале Threat Interactive есть видео по игре, где и хвалят, и очень ругают различные технические решения игры.
Ничего удивительного, я уже писал, что экз плойки по сегодняшним временам - либо концентрированная повестка, либо полное уг, выпущенное в надежде что сонибои схавают любой экз.
Ничему они не учатся! Перестаньте уже делать предзаказы и покупать в раннем доступе игры, только так можно это закончить!
а причем тут предзаказ и ранний доступ? это полноценный релиз, просто который слепили на коленке, у этой недостудии из двух васянов все игры в стиме были провальными в 0
Купили инди -треш за 50 баксов, где наверняка, код, сюжет и диалоги писало ИИ, а теперь плачут.
Да кому еще не понятно,что Sony скатилось в дно? Как они создали студию специально для портирования игр на ПК,почти все эксклюзивы топовые слили,что еще?Куда еще дальше катится?
экзов нет на плойке, уже начали всякий мусор выпускать, чтобы хоть что то было
Ржу не могу,трейлер Ebola им не понравился...Орите громче,может деньги вернут.) "Пекари высшая раса!" с этим нельзя не согласиться.)
На самом деле логика есть. Глупые карлики с пухлыми кошельками привыкли скупать очевидно и заведомо неиграбельный хлам в день релиза по красивой рекламе и потом бежать делать возврат и ныть что купили заведомо неиграбельный хлам.. Хотя по уму надо не бежать покупать, когда увидел красивый трейлер, а выждать и всё взвесить. Будут учиться задействовать серое вещество в следующий раз. Короче кто понял жизнь, тот не спешит.
Мне кажется это еще после релиза киберпанка должно было стать понятным, но нет, все куда то спешат свои шекели отдать, а то габенам с калифорнийской соей бабок на еще одну яхту не хватает.
Плохо, что демки у многих игр не выходят, иначе, решение было бы проще принять.
Пора бы уже запретить на Плойку игры выпускать без предварительного релиза и теста демо-версии, иначе так и будет продолжаться....