Скандальный эксклюзив Code Violet может серьезно ударить по репутации Sony из-за ее политики возвратов

Скандал вокруг нового эксклюзива PlayStation 5 - игры Code Violet от TeamKill Media - вышел за рамки простой критики качества проекта. Игра получила низкие оценки критиков (40 баллов на Metacritic) и негативные отзывы игроков (3 балла на Metacritic). Однако основное возмущение вызвала не игра сама по себе, а невозможность для большинства пользователей вернуть за нее деньги в PlayStation Store.

Политика возвратов Sony позволяет получить деньги обратно только в крайне ограниченных случаях, обычно если игра не была скачана. Это резко контрастирует с политикой Steam, где можно запросить возврат в течение двух недель при игре менее двух часов.

Разработчик Code Violet ранее объяснял отсутствие PC-версии желанием защитить главную героиню от модификаций. После скандала с качеством игры пользователи предположили, что настоящей причиной могло быть избегание либеральной системы возвратов Steam, где две предыдущие игры TeamKill Media массово возвращались.

Недовольство игроков сосредоточено на политике Sony. В отзывах в PS Store и соцсетях пользователи прямо связывают свой гнев с невозможностью возврата и угрожают впредь осторожнее покупать игры в цифровом магазине консоли. Некоторые называют ситуацию с Code Violet поводом для пересмотра правил возвратов.

Sony PlayStation не разрешает возврат средств за Code Violet просто потому, что игра была скачана, это полная чушь, игра еле работает, динозавры проваливаются сквозь стены и иногда становятся невидимыми, как они вообще могли выпустить эту игру в таком виде?

Никогда не думал, что так скоро увижу игру хуже, чем Callisto Protocol. Я так зол, что, наверное, больше никогда не буду покупать игры в PS Store, пока они не исправят свою политику возврата средств. Пекари высшая раса!

Code Violet должна стать для Sony примером для пересмотра политики возврата средств и ее большей клиентоориентированности, как это делает Steam... но вы же знаете, что они этого не сделают.

Ранее Sony делала исключения и проводила массовые возвраты только в единичных случаях, таких как провальный запуск Cyberpunk 2077 на PlayStation 4 и закрытие серверов Concord. Пока неясно, станет ли провал Code Violet подобным прецедентом, но репутационный ущерб платформе от жесткой политики возвратов уже наносится.