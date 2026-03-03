ЧАТ ИГРЫ
Code Violet 10.01.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Ужасы, От третьего лица
3.6 182 оценки

TeamKill Media готовит бесплатное DLC "Extinction Gauntlet" для Code Violet

2BLaraSex 2BLaraSex

TeamKill Media сообщила в соцсетях, что начала полноценное тестирование нового режима Extinction Gauntlet для Code Violet. Разработчики называют его "бесплатным мини-DLC", который вскоре получат все владельцы игры на PlayStation 5.

Новый режим - это классический режим орды (horde mode) на трех аренах, вдохновленных локациями основной кампании. Игроки стартуют без оружия и экипировки, сражаются с волнами динозавров, подбирают оружие и пытаются выжить в условиях постоянно растущей сложности. Никаких чекпоинтов, сохранений и пощады: смерть сразу отправляет в главное меню. За успешное прохождение каждого этапа полагаются солидные награды, которые сохраняются навсегда, даже если текущий забег закончится неудачей:

  • чит на бесконечные патроны;
  • новое оружие;
  • новый костюм для главной героини Вайолет.

Действие Code Violet разворачивается в XXV веке на планете Trappist 1-E после глобальной катастрофы на Земле. Главная героиня, Вайолет Синклер, приходит в себя в загадочном биоинженерном комплексе, где ей предстоит выживать среди враждебной среды, динозавров и других мутировавших существ.

Vad Pvn

о знаменитые Эксклюзивы сони которые не выйдут на ПК- Фраер наверное про них говорил...))