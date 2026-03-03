TeamKill Media готовит бесплатное DLC "Extinction Gauntlet" для Code Violet

TeamKill Media сообщила в соцсетях, что начала полноценное тестирование нового режима Extinction Gauntlet для Code Violet. Разработчики называют его "бесплатным мини-DLC", который вскоре получат все владельцы игры на PlayStation 5.

Новый режим - это классический режим орды (horde mode) на трех аренах, вдохновленных локациями основной кампании. Игроки стартуют без оружия и экипировки, сражаются с волнами динозавров, подбирают оружие и пытаются выжить в условиях постоянно растущей сложности. Никаких чекпоинтов, сохранений и пощады: смерть сразу отправляет в главное меню. За успешное прохождение каждого этапа полагаются солидные награды, которые сохраняются навсегда, даже если текущий забег закончится неудачей:

чит на бесконечные патроны;

новое оружие;

новый костюм для главной героини Вайолет.

Действие Code Violet разворачивается в XXV веке на планете Trappist 1-E после глобальной катастрофы на Земле. Главная героиня, Вайолет Синклер, приходит в себя в загадочном биоинженерном комплексе, где ей предстоит выживать среди враждебной среды, динозавров и других мутировавших существ.