TeamKill Media готовит бесплатное DLC "Extinction Gauntlet" для Code Violet

TeamKill Media сообщила в соцсетях, что начала полноценное тестирование нового режима Extinction Gauntlet для Code Violet. Разработчики называют его "бесплатным мини-DLC", который вскоре получат все владельцы игры на PlayStation 5.
Новый режим - это классический режим орды (horde mode) на трех аренах, вдохновленных локациями основной кампании. Игроки стартуют без оружия и экипировки, сражаются с волнами динозавров, подбирают оружие и пытаются выжить в условиях постоянно растущей сложности. Никаких чекпоинтов, сохранений и пощады: смерть сразу отправляет в главное меню. За успешное прохождение каждого этапа полагаются солидные награды, которые сохраняются навсегда, даже если текущий забег закончится неудачей:
- чит на бесконечные патроны;
- новое оружие;
- новый костюм для главной героини Вайолет.
Действие Code Violet разворачивается в XXV веке на планете Trappist 1-E после глобальной катастрофы на Земле. Главная героиня, Вайолет Синклер, приходит в себя в загадочном биоинженерном комплексе, где ей предстоит выживать среди враждебной среды, динозавров и других мутировавших существ.
