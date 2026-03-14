TeamKill Media показала первый скриншот полуоткрытого мира в Code Ultraviolet - сиквеле скандальной Code Violet

Студия TeamKill Media, известная по скандальному эксклюзиву Code Violet, продолжает активно развивать свою новую игру Code Ultraviolet. 13 марта 2026 года разработчики опубликовали первый официальный взгляд на локацию, в которой будут разворачиваться события проекта. В сообщении в соцсети команда написала:

Пока разработка Code Ultraviolet продолжается, мы с радостью начинаем делиться редкими закадровыми моментами и ранними взглядами на то, что мы строим. Наша цель - дать нашему невероятному сообществу небольшое представление о мире, который нас ждет.

Сегодня мы рады показать очень ранний взгляд на полуоткрытый мир, где развернутся события Code Ultraviolet. Это только начало, и мы не можем дождаться, чтобы показать вам больше по мере прогресса разработки. Оставайтесь с нами!

Code Ultraviolet станет прямым продолжением Code Violet. Игра позиционируется как эксклюзивный некст-ген проект для PlayStation 5 с акцентом на исследование, выживание и красивую графику.