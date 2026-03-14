Code Violet 10.01.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Ужасы, От третьего лица
3.6 182 оценки

TeamKill Media показала первый скриншот полуоткрытого мира в Code Ultraviolet - сиквеле скандальной Code Violet

2BLaraSex 2BLaraSex

Студия TeamKill Media, известная по скандальному эксклюзиву Code Violet, продолжает активно развивать свою новую игру Code Ultraviolet. 13 марта 2026 года разработчики опубликовали первый официальный взгляд на локацию, в которой будут разворачиваться события проекта. В сообщении в соцсети команда написала:

Пока разработка Code Ultraviolet продолжается, мы с радостью начинаем делиться редкими закадровыми моментами и ранними взглядами на то, что мы строим. Наша цель - дать нашему невероятному сообществу небольшое представление о мире, который нас ждет.
Сегодня мы рады показать очень ранний взгляд на полуоткрытый мир, где развернутся события Code Ultraviolet. Это только начало, и мы не можем дождаться, чтобы показать вам больше по мере прогресса разработки. Оставайтесь с нами!

Code Ultraviolet станет прямым продолжением Code Violet. Игра позиционируется как эксклюзивный некст-ген проект для PlayStation 5 с акцентом на исследование, выживание и красивую графику.

13
7
Adam Driver

На счет красивой графики это они сильно)))

5
princefuture

Сони реально позволяет этим делать сиквел, а какому нибудь многострадальному Days Gone нет?

5
Xavier_Rich

Они угорают чтоли? Сиквел?

3
WerGC

эти криворуки все не успокоятся

3
sa1958

Похоже хотят всех сжечь ультрафиолетом.