TeamKill Media показала скриншоты Code Violet, духовного наследника Dino Crisis - полноценный анонс на этой неделе

TeamKill Media, стоящая за эксклюзивом PlayStation Quantum Error, анонсировала свою следующую игру Code Violet и назвала ее духовным преемником любимой геймерами франшизы Dino Crisis.

Однако, пока нечего конкретного сказать нельзя, кроме названия. В объявлении через X было просто сказано, что кодовое название Project V, над которым они работают, — Code Violet. Они покажут трейлер в эту пятницу, 17 января, в 22:00 МСК.

Однако TeamKill Media показали несколько скриншотов, которую вы можете увидеть ниже. Также они ответили на некоторые вопросы фанатов, чтобы сказать, что игра представляет собой шутер от третьего лица, похожий на ремейки Resident Evil. Code Violet также станет их самым кинематографичным опытом. Наконец, похоже, что проект находится в разработке только для PlayStation 5 и ПК, как и их предыдущие игры.