TeamKill Media празднует успех: Code Violet занял 1 место в PSN по предзаказам

Cтудия TeamKill Media объявила, что их предстоящая игра Code Violet заняла первое место среди самых продаваемых предзаказов в PlayStation Store, обойдя такие потенциальные хиты как Resident Evil Requiem и 007: First Light. Это настоящий прорыв для команды, которая специализируется на эксклюзивных проектах для PlayStation, и яркий сигнал о растущем интересе к их хоррору на выживание.

Вы сделали это! Code Violet официально занимает первое место среди самых продаваемых предзаказов в PlayStation Store!

Мы не можем выразить, как мы вам благодарны. Этот момент просто невероятно крут! 10 января 2026 года вы сможете встать на место Вайолет, учинить хаос среди динозавров и ощутить давно ожидаемый прилив ностальгии, которого мы все так ждали. Спасибо, что помогли нам воплотить наше воображение в жизнь.

Действие игры происходит в 25 веке: главная героиня Вайолет Синклер, вырванная из своего времени, просыпается в биоинженерном комплексе Айон на планете Tpaппист 1-E, полном доисторических динозавров и враждебных сил. Ее цель: выжить, раскрыть секреты Айона, спасти близких и выбраться из комплекса.



Code Violet выйдет 10 января 2026 года эксклюзивно на PlayStation 5.