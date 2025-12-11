ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Code Violet 10.01.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Ужасы, От третьего лица
4.5 82 оценки

TeamKill Media празднует успех: Code Violet занял 1 место в PSN по предзаказам

2BLaraSex 2BLaraSex

Cтудия TeamKill Media объявила, что их предстоящая игра Code Violet заняла первое место среди самых продаваемых предзаказов в PlayStation Store, обойдя такие потенциальные хиты как Resident Evil Requiem и 007: First Light. Это настоящий прорыв для команды, которая специализируется на эксклюзивных проектах для PlayStation, и яркий сигнал о растущем интересе к их хоррору на выживание.

Вы сделали это! Code Violet официально занимает первое место среди самых продаваемых предзаказов в PlayStation Store!
Мы не можем выразить, как мы вам благодарны. Этот момент просто невероятно крут! 10 января 2026 года вы сможете встать на место Вайолет, учинить хаос среди динозавров и ощутить давно ожидаемый прилив ностальгии, которого мы все так ждали. Спасибо, что помогли нам воплотить наше воображение в жизнь.

Действие игры происходит в 25 веке: главная героиня Вайолет Синклер, вырванная из своего времени, просыпается в биоинженерном комплексе Айон на планете Tpaппист 1-E, полном доисторических динозавров и враждебных сил. Ее цель: выжить, раскрыть секреты Айона, спасти близких и выбраться из комплекса.

Code Violet выйдет 10 января 2026 года эксклюзивно на PlayStation 5.

12
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
нитгитлистер

фигуристые девы правят миром))

6
Armen 88

У сонибоев, просто нехватка сисек и жоп.Вот у нас в православном стиме, такого добра полно.Нас таким уже не удивишь...

4
Armen 88

"яркий сигнал о растущем интересе к их хоррору на выживание"-Боюсь интерес, совсем не к хоррору... 😆

1
MNM 777

Аррряя

SERGEY-SP

не надолго этот интересс будет!В итоге выкатят на пк!200 процентов!

SERGEY-SP

игра деревянная видно по роликам!Анимации вообще пи..дец!

нитгитлистер

уже передёрнул да?))

Енот Херсонский

Как говорил Геральт из Ривии ( Ничему вы *лять не на учитесь) XD