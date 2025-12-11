TeamKill Media празднует успех: Code Violet занял 1 место в PSN по предзаказам

Cтудия TeamKill Media объявила, что их предстоящая игра Code Violet заняла первое место среди самых продаваемых предзаказов в PlayStation Store, обойдя такие потенциальные хиты как Resident Evil Requiem и 007: First Light. Это настоящий прорыв для команды, которая специализируется на эксклюзивных проектах для PlayStation, и яркий сигнал о растущем интересе к их хоррору на выживание.
Вы сделали это! Code Violet официально занимает первое место среди самых продаваемых предзаказов в PlayStation Store!
Мы не можем выразить, как мы вам благодарны. Этот момент просто невероятно крут! 10 января 2026 года вы сможете встать на место Вайолет, учинить хаос среди динозавров и ощутить давно ожидаемый прилив ностальгии, которого мы все так ждали. Спасибо, что помогли нам воплотить наше воображение в жизнь.
Действие игры происходит в 25 веке: главная героиня Вайолет Синклер, вырванная из своего времени, просыпается в биоинженерном комплексе Айон на планете Tpaппист 1-E, полном доисторических динозавров и враждебных сил. Ее цель: выжить, раскрыть секреты Айона, спасти близких и выбраться из комплекса.
Code Violet выйдет 10 января 2026 года эксклюзивно на PlayStation 5.
фигуристые девы правят миром))
У сонибоев, просто нехватка сисек и жоп.Вот у нас в православном стиме, такого добра полно.Нас таким уже не удивишь...
"яркий сигнал о растущем интересе к их хоррору на выживание"-Боюсь интерес, совсем не к хоррору... 😆
Аррряя
не надолго этот интересс будет!В итоге выкатят на пк!200 процентов!
игра деревянная видно по роликам!Анимации вообще пи..дец!
уже передёрнул да?))
Как говорил Геральт из Ривии ( Ничему вы *лять не на учитесь) XD