TeamKill Media выпустила крупное обновление для Code Violet и анонсировала платное DLC с косметикой

Студия TeamKill Media сообщила о выходе масштабного патча 01.000.029 для эксклюзива PlayStation 5 Code Violet. Обновление принесло оптимизацию производительности, расширенные возможности кастомизации, улучшенное поведение динозавров, более отзывчивое управление и множество исправлений по всей игре.

Кастомизация в катсценах.

Выбранные наряды и прически Вайолет теперь отображаются в поддерживаемых катсценах — правда, в отдельных сюжетных сценах сохраняются оригинальные образы героини. Разработчики также улучшили организацию одежды, добавили предпросмотр скинов оружия, доработали навигацию в гардеробной и выравнивание элементов одежды.

Производительность и PS5 Pro.

Патч включает обширные оптимизации персонажей, волос, частиц, воды, теней, отражений и загрузки ассетов. На PS5 Pro добавлена поддержка PSSR, тогда как на базовой PS5 сохранен TSR.

Сохранения и Новая игра+

Улучшена система контрольных точек, усилена валидация сохранений и восстановление из резервных копий, добавлены более понятные уведомления о сохранении и дополнительные меры защиты для корректного запуска "Новой игры+".

Инвентарь.

Позиции, повороты и отдельные стопки предметов теперь сохраняются при загрузке контрольной точки. Также доработаны расширение сумки, автосортировка и обращение с предметами.

Управление и камера.

Разработчики уточнили уклонения, быстрые развороты, прерываемые действия и переходы камеры, улучшили поведение камеры у стен и препятствий, а также исправили нежелательные случаи расфокуса во время геймплея.

ИИ динозавров и бой.

Хищники получили улучшенное зрение и слух, более тщательный поиск Вайолет после потери её из виду, исправленное поведение "Зеркальной вуали" и новые локальные реакции на попадания. Улучшения в расследовании и обходе с флангов расширяют поведение динозавров в поддерживаемых столкновениях.

Фоторежим.

В фоторежиме доступны семь отобранных поз, управление таймингом поз и поворотом персонажа, улучшенная навигация по D-pad, более понятная обратная связь при выборе, а также исправления фильтров, волос и выравнивания одежды.

Звук и DualSense.

Исправлены пропавшие тактильные эффекты, улучшена вибрация в спутниковой головоломке, восстановлены меню звука и регулировка громкости, а также улучшена обработка сохранённых настроек звука и изображения.

Визуальная полировка.

Возвращено кинематографическое цветокорректирование, убраны нежелательные горизонтальные блики, улучшены освещение, экологические эффекты, одежда, лицевая анимация и поведение камеры при монтажных склейках.

Отдельно от патча 16 ноября выйдет платный набор косметики, в который войдут 3 новых наряда и 3 скина оружия. Новые образы можно будет демонстрировать в катсценах и фоторежиме. TeamKill Media поблагодарила игроков за отзывы и поддержку Code Violet и отметила, что впереди - новые обновления.