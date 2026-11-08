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Code Violet 10.01.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Ужасы, От третьего лица
3.5 193 оценки

TeamKill Media выпустила крупное обновление для Code Violet и анонсировала платное DLC с косметикой

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Студия TeamKill Media сообщила о выходе масштабного патча 01.000.029 для эксклюзива PlayStation 5 Code Violet. Обновление принесло оптимизацию производительности, расширенные возможности кастомизации, улучшенное поведение динозавров, более отзывчивое управление и множество исправлений по всей игре.

Кастомизация в катсценах.
Выбранные наряды и прически Вайолет теперь отображаются в поддерживаемых катсценах — правда, в отдельных сюжетных сценах сохраняются оригинальные образы героини. Разработчики также улучшили организацию одежды, добавили предпросмотр скинов оружия, доработали навигацию в гардеробной и выравнивание элементов одежды.

Производительность и PS5 Pro.
Патч включает обширные оптимизации персонажей, волос, частиц, воды, теней, отражений и загрузки ассетов. На PS5 Pro добавлена поддержка PSSR, тогда как на базовой PS5 сохранен TSR.

Сохранения и Новая игра+
Улучшена система контрольных точек, усилена валидация сохранений и восстановление из резервных копий, добавлены более понятные уведомления о сохранении и дополнительные меры защиты для корректного запуска "Новой игры+".

Инвентарь.
Позиции, повороты и отдельные стопки предметов теперь сохраняются при загрузке контрольной точки. Также доработаны расширение сумки, автосортировка и обращение с предметами.

Управление и камера.
Разработчики уточнили уклонения, быстрые развороты, прерываемые действия и переходы камеры, улучшили поведение камеры у стен и препятствий, а также исправили нежелательные случаи расфокуса во время геймплея.

ИИ динозавров и бой.
Хищники получили улучшенное зрение и слух, более тщательный поиск Вайолет после потери её из виду, исправленное поведение "Зеркальной вуали" и новые локальные реакции на попадания. Улучшения в расследовании и обходе с флангов расширяют поведение динозавров в поддерживаемых столкновениях.

Фоторежим.
В фоторежиме доступны семь отобранных поз, управление таймингом поз и поворотом персонажа, улучшенная навигация по D-pad, более понятная обратная связь при выборе, а также исправления фильтров, волос и выравнивания одежды.

Звук и DualSense.
Исправлены пропавшие тактильные эффекты, улучшена вибрация в спутниковой головоломке, восстановлены меню звука и регулировка громкости, а также улучшена обработка сохранённых настроек звука и изображения.

Визуальная полировка.
Возвращено кинематографическое цветокорректирование, убраны нежелательные горизонтальные блики, улучшены освещение, экологические эффекты, одежда, лицевая анимация и поведение камеры при монтажных склейках.

Отдельно от патча 16 ноября выйдет платный набор косметики, в который войдут 3 новых наряда и 3 скина оружия. Новые образы можно будет демонстрировать в катсценах и фоторежиме. TeamKill Media поблагодарила игроков за отзывы и поддержку Code Violet и отметила, что впереди - новые обновления.

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