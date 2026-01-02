TeamKill Media выпустила пародийный трейлер Code Violet в стиле рекламы 90-х годов

Code Violet часто называют духовным наследником Dino Crisis, и студия TeamKill Media решила воспользоваться этим, представив забавный пародийный трейлер своей предстоящей игры, стилизованный под рекламные ролики видеоигр 1990-х годов.

В социальной сети разработчики сообщили, что хотели сделать что-то веселое и отдать дань уважения классическим коммерческим роликам той эпохи, с ретро-музыкой, динамичным монтажом и юмористическими элементами. Они также анонсировали, что на следующей неделе выйдет релизный сюжетный трейлер.

Code Violet – это экшн-хоррор от третьего лица, действие которого разворачивается в 25 веке. Главной героине, Вайолет Синклер, предстоит выбраться из инопланетной колонии, кишащей мутантами и доисторическими динозаврами. Релиз игры запланирован на 10 января 2026 года эксклюзивно для PlayStation 5.