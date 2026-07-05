В PSN появилась страница и скриншоты Code UltraViolet - сиквела скандального эксклюзива Code Violet

Несмотря на разгромные отзывы и рекордно низкие оценки, студия TeamKill Media готовит продолжение своего нашумевшего хоррора. В PlayStation Store открыта страница игры Code UltraViolet, где опубликованы первые скриншоты и подробное описание грядущего сиквела.

Первая часть, Code Violet, вышла в январе 2026 года эксклюзивно на PS5 и была встречена игроками и критиками крайне негативно. На Metacritic игра собрала всего 29 баллов от критиков и 2.6 от пользователей, а в PS Store ее рейтинг составил 2.88 звезды из 5. Несмотря на это, разработчики заявили об "ошеломляющем успехе" проекта и анонсировали сиквел.

События игры развернутся сразу после финала первой части. Главная героиня, Вайолет, выживает после крушения на планете Trappist-1G и оказывается во враждебном мире, населенном динозаврами. Ей предстоит противостоять таинственным "Коллекционерам", которые создают солдат-динозавров-гибридов в разных временных эпохах. Разработчики обещают значительные изменения в геймплее:

Кинематографичный экшен от третьего лица: напряженные перестрелки, исследование и реалистичное взаимодействие с оружием.

напряженные перестрелки, исследование и реалистичное взаимодействие с оружием. Система временных сдвигов: игроки смогут переключать регионы между настоящим и разрушенным будущим, что будет менять врагов, маршруты и погодные условия.

игроки смогут переключать регионы между настоящим и разрушенным будущим, что будет менять врагов, маршруты и погодные условия. Продвинутая система передвижения: использование альпинистских топоров, репшнуров и крюка-кошки для вертикального исследования.

использование альпинистских топоров, репшнуров и крюка-кошки для вертикального исследования. Гибридные динозавры: помимо возвращения старых врагов, появятся новые тактические юниты, включая бронированных и замаскированных хищников.

помимо возвращения старых врагов, появятся новые тактические юниты, включая бронированных и замаскированных хищников. Глубокая система выживания: управление боеприпасами, лечение ран, охота и крафт.

управление боеприпасами, лечение ран, охота и крафт. Разрушаемое окружение и улучшаемый транспорт: стены и опоры можно будет разрушать для создания путей, а транспорт - модернизировать.

Игра позиционируется как эксклюзивный проект для PlayStation 5 с улучшениями для PS5 Pro. Релиз Code UltraViolet ожидается в будущем, точная дата пока не объявлена.