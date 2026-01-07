Вышел релизный трейлер хоррора Code Violet для PlayStation 5

Команда TeamKill Media представила релизный сюжетный трейлер своего хоррора на выживание Code Violet. Ролик в деталях показывает гнетущую атмосферу, кинематографичный экшен и раскрывает новые грани мрачного сюжета о похищении людей из прошлого.

Игра выйдет эксклюзивно на PlayStation 5 уже в эту субботу, 10 января 2026 года. Однако все, кто оформит предзаказ, получат ранний доступ на 24 часа раньше - в ночь с четверга на пятницу (с 08:00 МСК 9 января).

Действие происходит в XXV веке. Чтобы спасти человечество от вымирания, колония Айон похищает женщин из прошлого. Проснувшись на заброшенной научной базе, кишащей динозаврами, Вайолет должна раскрыть страшную правду о миссии Айон и выбраться из этого ада живой.