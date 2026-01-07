Вышел релизный трейлер хоррора Code Violet для PlayStation 5

Команда TeamKill Media представила релизный сюжетный трейлер своего хоррора на выживание Code Violet. Ролик в деталях показывает гнетущую атмосферу, кинематографичный экшен и раскрывает новые грани мрачного сюжета о похищении людей из прошлого.
Игра выйдет эксклюзивно на PlayStation 5 уже в эту субботу, 10 января 2026 года. Однако все, кто оформит предзаказ, получат ранний доступ на 24 часа раньше - в ночь с четверга на пятницу (с 08:00 МСК 9 января).
Действие происходит в XXV веке. Чтобы спасти человечество от вымирания, колония Айон похищает женщин из прошлого. Проснувшись на заброшенной научной базе, кишащей динозаврами, Вайолет должна раскрыть страшную правду о миссии Айон и выбраться из этого ада живой.
караул как всратенько
Выглядит мягко говоря мыльно (думал ну может исправят анимации лиц, волосы персонажей к релизу игры - но нет) и вообще будто пытаются под успех Евы из stellar blade продать пятую точку Вайолет...(а ведь мамонты купят)
как то грусно прям ,такая хйень да ещё экза
лучше бы сделали ремейк дино кризис
Ждём сколько лет уже...
Ну ради такого эксклюзива срочно бросаю все дела и бегу покупать PS5 (нет)
Хех,а теперь представьте если бы это был эксклюзив Xbox,здесь бы уже было комментариев за сотню,со злорадствующими сонибоями,но этот позор они дружно предпочитают не замечать.)
А ведь недавно многие поголовно The Callisto Protocol какахами поливали.