ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Code Violet 10.01.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Ужасы, От третьего лица
4.1 121 оценка

Вышел релизный трейлер хоррора Code Violet для PlayStation 5

2BLaraSex 2BLaraSex

Команда TeamKill Media представила релизный сюжетный трейлер своего хоррора на выживание Code Violet. Ролик в деталях показывает гнетущую атмосферу, кинематографичный экшен и раскрывает новые грани мрачного сюжета о похищении людей из прошлого.

Игра выйдет эксклюзивно на PlayStation 5 уже в эту субботу, 10 января 2026 года. Однако все, кто оформит предзаказ, получат ранний доступ на 24 часа раньше - в ночь с четверга на пятницу (с 08:00 МСК 9 января).

Действие происходит в XXV веке. Чтобы спасти человечество от вымирания, колония Айон похищает женщин из прошлого. Проснувшись на заброшенной научной базе, кишащей динозаврами, Вайолет должна раскрыть страшную правду о миссии Айон и выбраться из этого ада живой.

16
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
ДЕНИСКА_омск

караул как всратенько

3
dwemer101

Выглядит мягко говоря мыльно (думал ну может исправят анимации лиц, волосы персонажей к релизу игры - но нет) и вообще будто пытаются под успех Евы из stellar blade продать пятую точку Вайолет...(а ведь мамонты купят)

2
shhelkun

как то грусно прям ,такая хйень да ещё экза

2
TERMINATOR-T800

лучше бы сделали ремейк дино кризис

2
dwemer101

Ждём сколько лет уже...

1
Summor Ner

Ну ради такого эксклюзива срочно бросаю все дела и бегу покупать PS5 (нет)

1
Serj77777

Хех,а теперь представьте если бы это был эксклюзив Xbox,здесь бы уже было комментариев за сотню,со злорадствующими сонибоями,но этот позор они дружно предпочитают не замечать.)

1
Рикочико

А ведь недавно многие поголовно The Callisto Protocol какахами поливали.

1