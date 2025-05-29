Демоверсия Codename CURE II стала доступна в рамках Steam Next Fest

Разработчики из Raptor Byte выпустили демонстрационную версию кооперативного шутера от первого лица Codename CURE II. Опробовать игру можно бесплатно в Steam в рамках фестиваля Nextfest, который продлится до 16 июня.

Текущая демоверсия представляет собой вертикальный срез и включает примерно 20% от контента, запланированного для полной версии игры. Игрокам доступен основной геймплейный цикл: возможность создавать лобби или присоединяться к существующим в штаб-квартире CURE, а также отправляться на миссии по обезвреживанию бомб на процедурно генерируемой карте. В демо представлены стандартные наборы экипировки, знакомые ветеранам первой части, а также новые геймплейные улучшения, такие как разрушаемые объекты и новое поведение искусственного интеллекта зомби. Среди других нововведений отмечаются улучшенная система отображения повреждений, обновленный ИИ противников, система пассивного поведения зомби, переработанный игровой процесс и реактивное окружение.

Несмотря на то, что в демо доступна только одна карта, благодаря процедурной генерации каждое прохождение будет отличаться. В демонстрационной версии отсутствуют возможности кастомизации персонажа, система прокачки, сбор трофеев и некоторые новые типы врагов. Тем не менее разработчики отмечают, что существующие противники были значительно улучшены. Игроки могут проходить миссии как в кооперативе, так и в одиночку с ботами.

Выход демоверсии совпал с десятилетней годовщиной релиза первой Codename CURE в раннем доступе Steam. Разработчики приглашают игроков делиться своими впечатлениями и следить за новостями разработки на странице проекта в Patreon. Полная версия Codename CURE II будет распространяться по модели free-to-play и создается на движке Unreal Engine 5.