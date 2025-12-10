В Steam вышла демоверсия Codex Mortis - первого рогалика, полностью созданного нейросетями

Студия Crunchfest выпустила в сервисе Steam пробную версию своего нового проекта под названием Codex Mortis. Разработчики позиционируют игру как уникальный прецедент в индустрии, утверждая, что это первый в мире проект, целиком и полностью сгенерированный искусственным интеллектом. Авторы заявляют, что абсолютно все составляющие тайтла, включая программный код, визуальное оформление, звуковые эффекты, музыкальное сопровождение и внутриигровые тексты, были созданы нейросетями без прямого вмешательства художников или программистов.

Игровой процесс представляет собой экшен в жанре bullet hell с элементами выживания, где пользователям предстоит взять на себя роль некроманта. Геймплей строится вокруг противостояния бесконечным волнам нежити с использованием запретной магии. Ключевой особенностью проекта является глубокая система кастомизации, позволяющая планировать стратегию развития персонажа еще до начала битвы. Игрокам доступны пять школ темной магии: некромантия, призыв, магия крови, магия душ и проклятия. Смешивая различные заклинания, можно создавать мощные синергии и устраивать на поле боя зрелищный хаос.

В опубликованной демоверсии перед игроками стоит конкретная цель — собрать 5 древних страниц и победить стража портала, прежде чем их настигнет бессмертный преследователь по имени Лотар. В процессе выживания можно проводить темные ритуалы для усиления характеристик, сражаться с хранителями проклятых артефактов и собирать урны с душами павших героев, которые присоединятся к битве. Проект поддерживает не только одиночное прохождение, но и локальный кооперативный режим, позволяющий уничтожать орды монстров совместно с другом.

Дата полноценного релиза полной версии пока не объявлена, однако разработчики обещают бесконечное разнообразие сборок и постоянную динамику сражений.