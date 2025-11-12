Coffee Talk Tokyo выйдет 5 марта 2026 года - новое кафе, новые истории и лоу-фай атмосфера

Издатель Chorus Worldwide и студия Toge Productions объявили дату релиза игры Coffee Talk Tokyo — она выйдет 5 марта 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и ПК через Steam. Также будет доступно коллекционное издание, включающее 10-трековый «City Pop альбом», пролог Seattle Prologue Chapter и цифровую книгу с артами из игры.

События игры разворачиваются в ночном кафе Токио, где игроки берут на себя роль бариста. Каждая приготовленная чашка влияет на беседы с посетителями, раскрывая их мечты, истории и трудности. В кафе приходят не только люди, но и фантастические существа, создавая уникальную атмосферу взаимодействия.

Игрокам доступны горячие и холодные напитки, а также расширенные возможности для латте-арта с использованием трафаретов для посыпки. Встроенная социальная лента Tomodachill помогает раскрывать скрытые детали жизни клиентов, влияя на варианты диалогов.

Музыкальное сопровождение создаёт Эндрю «AJ» Джереми, вернувшийся из предыдущих частей Coffee Talk. Его лоу-фай джаз и мягкие биты передают атмосферу тихих летних ночей в Токио.

Ключевые особенности игры: новые персонажи и истории, развивающийся сюжет через беседы и напитки, расширенные инструменты творчества, социальная лента с подсказками и полная локализация на девяти языках.

Coffee Talk Tokyo обещает стать тёплой, медитативной историей для всех любителей интерактивных нарративов и уютной атмосферы.